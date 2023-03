Kylian Mbappé met toutes les légendes du PSG à genoux

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Face à Nantes, Kylian Mbappé est entré dans l'histoire du PSG. Il a inscrit son 201e but avec le club parisien, devenant le meilleur buteur de l'histoire du PSG devant Cavani. A 24 ans, il s'est installé au sommet de la hiérarchie parisienne, ce que la plupart des anciens reconnaît.

Kylian Mbappé va trop vite sur le terrain, et sans doute plus encore en-dehors. A 24 ans seulement, il est devenu le meilleur buteur de l'Histoire du PSG avec 201 buts, détrônant Edinson Cavani. L'attaquant français n'aura pas traîné, lui qui venait d'égaler la marque dimanche dernier à Marseille. Il aura mis plus de 90 minutes face à Nantes mais les Canaris auront bien été la victime finale du record. Une statistique impressionnante pour un joueur qui n'en finit plus de franchir des paliers, en Equipe de France ou au PSG. On se demande même déjà s'il n'est pas devenu le meilleur joueur de l'Histoire du PSG.

Mbappé le meilleur du PSG, les anciens presque unanimes

Interrogé par l'Equipe, plusieurs anciennes gloires du club s'accordent déjà à le penser. C'est notamment le cas de Safet Susic. « Bien sûr qu’il l’est et j’irais même plus loin, la France n’a jamais possédé de joueur aussi fort ! Il est hyper complet et n’arrête pas de progresser. Il a reçu des dons de Dieu, sa vitesse et sa vivacité, mais en plus, il travaille énormément. C’est un garçon très intelligent, avec une excellente hygiène de vie, et s’il continue à être épargné par les blessures, ce que je lui souhaite, il sera l’un des plus grands de l’histoire du foot », a t-il indiqué. Des éloges aussi partagés par l'adversaire d'un soir, l'entraîneur de Nantes Antoine Kombouaré.

Kylian Mbappé devient le meilleur buteur de l'histoire du PSG lors de #PSGFCN ! pic.twitter.com/F3cUX8Nfn4 — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 4, 2023

« Rien que sur ses stats, ça le met devant tout le monde. Personne n’a été aussi décisif si jeune et si vite que lui. En plus, ça dépasse l’histoire du PSG, avec tout ce qu’il a déjà accompli en équipe de France. Il tue les matches, les adversaires et les suspenses. Safet Susic est un grand Monsieur ; George Weah était hyper complet car puissant, grand dribbleur et monstrueux de la tête, le seul domaine qui manque un peu à Kylian ; Zlatan Ibrahimovic était immense, mais n’a pas toujours été là dans les plus grands rendez-vous européens. Mbappé, lui, il donne rendez-vous et répond présent sur la durée. Il a un impact phénoménal sur la confiance de ses équipiers », a t-il lâché.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Edinson Cavani (@cavaniofficial21)

Michel Denisot en fait le joueur « le plus complet » du PSG quand Guillaume Hoarau, plus nuancé, parle du « number one actuel » sans oublier l’importance des Weah, Pauleta ou Ronaldinho avant lui. Le dernier mot est revenu à l'ancien recordman, Edinson Cavani sur Instagram. « Félicitations Kylian Mbappé pour ton nouveau record avec le PSG, emmène les supporters au plus haut. Une merveille de but », a t-il complimenté en français dans le texte. Des légendes devenues bien petites d'un coup à côté de la légende actuelle nommée Kylian Mbappé.