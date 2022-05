Kylian Mbappé : Les cartons sont prêts, l'Espagne s'emballe

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Les semaines passent et l’incertitude demeure au sujet de l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat à la fin de la saison avec le PSG.

Auteur d’une saison exceptionnelle sous les couleurs du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a toujours pas communiqué sa décision au sujet de son avenir. L’attaquant de l’Equipe de France va-t-il prolonger au PSG ou s’engager en faveur du Real Madrid dans les semaines à venir ? L’incertitude reste totale alors que la fin de la saison approche à grand pas et que Kylian Mbappé sera officiellement sans contrat à compter du 30 juin. Du côté de la presse française et espagnole, on scrute logiquement le moindre indice qui pourrait mettre la puce à l’oreille quant à la destination de Kylian Mbappé. Sur les réseaux sociaux, un détail a justement retenu l’attention des supporters du PSG. Et il n’incite pas vraiment à l’optimisme pour le Paris Saint-Germain.

Des cartons de déménagement au domicile de Kylian Mbappé

Mbappé les cartons sont prêt il va vraiment se barrer pic.twitter.com/fQ6Yg1QUim — MYSTIC PSG ❤️💙 (@Salamandredu94) May 3, 2022

Ces dernières heures, le designer français Ora-ïto, proche de Kylian Mbappé, a publié une story dans laquelle il remercie le buteur du PSG, qui lui a offert un maillot dédicacé. En fond, on peut apercevoir des cartons au milieu des nombreux trophées de Kylian Mbappé, ce qui laisse penser que la photo a été prise au domicile de l’ancien Monégasque. En toute logique, le cliché a alimenté les fantasmes et les théories sur les réseaux sociaux, où certains y voient le signe très clair d’un départ imminent de Kylian Mbappé, lequel aurait déjà préparé ses valises et ses cartons en vue d’un déménagement à Madrid cet été.

Un indice déniché par la presse espagnole

Notons que ce n’est pas la première fois que des cartons de déménagement alimentent les rumeurs autour de l’avenir de Kylian Mbappé. Il y a quelques années, lorsqu’il évoluait à Monaco, le buteur du PSG avait enflammé la toile avec un indice similaire. Espérons pour le Paris Saint-Germain qu’il ne s’agisse cette fois pas de cartons symbolisant un départ imminent du natif de Paris. En Espagne, il n'en fallait également pas plus pour annoncer la prochaine arrivée de l'international français à Madrid. Mundo Deportivo a par exemple décortiqué la photo en question, et assure qu'il s'agit bien du domicile de Kylian Mbappé, car il s'y trouve notamment le Trophée Kopa que le joueur du PSG a remporté à 2018, et qui a été modifié depuis en 2019. Une petite enquête qui nourrit le fantasme de voir Mbappé préparer tranquillement ses cartons pendant qu'il dispute la fin de la saison avec Paris, avant de s'envoler pour Madrid.