Kylian Mbappé, le PSG ou le Real, le choix est fait !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Guillaume Conte

Kylian Mbappé a pris sa décision concernant son avenir en vue de la saison prochaine. Le PSG et le Real Madrid n'ont qu'à bien se tenir, mais le joueur reste imperturbable.

L’avenir de Kylian Mbappé fait toujours autant parler des deux côtés des Pyrénées, mais l’attaquant du PSG aurait lui, pris sa décision. L’information est venue de Charles Villeneuve, ancien président du club parisien, et qui a gardé des contacts dans le monde du football, lui qui intervient régulièrement dans des émissions sportives. Celui qui fut aussi animateur sur TF1 s’est exprimé à ce sujet sur Europe 1, confiant avoir discuté de l’avenir de Kylian Mbappé avec Arsène Wenger. L’ancien manager d’Arsenal est considéré comme un proche de la direction parisienne, et il pourrait même y tenir un rôle à l’avenir, notamment si Zinedine Zidane venait à signer au Paris SG pour remplacer Mauricio Pochettino. Très prolixe dans les médias, Wenger estime avoir des informations de premier choix concernant l’attaquant français. Ce dernier aurait ainsi confié à Wenger qu’il avait fait son choix concernant la suite de sa carrière sportive.

Un choix empreint de bon sens pour Mbappé

En fin de contrat, Mbappé se trouve partagé entre le fait de rester au centre du projet du PSG, et celui d’être la grande star du Real Madrid, le club de ses rêves. Mais selon Charles Villeneuve, le choix est donc déjà fait, et ce « en toute simplicité » et empreint « de bon sens », signe que la situation ne pèse pas trop sur la fin de sa saison. Il reste à savoir s’il s’agit d’une bonne nouvelle pour l’un des deux clubs, même si la tendance forte reste à un départ pour l’Espagne, après avoir fait le tour de la question au PSG, sans parvenir à emmener Paris sur le toit de l’Europe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Mais tout espoir n’est pas terminé puisque de son côté, Le 10 Sport annonce le contraire, à savoir que Mbappé n’a pas pris de décision, et qu’il attend la fin de la saison pour se poser et faire son choix. Et la tendance serait même à l’heure actuelle plutôt positive pour le PSG, qui a avancé des arguments qui ont touché le joueur. L’ancien de l’AS Monaco apprécie de voir qu’il compte devenir le leader total du projet du Paris SG, avec un contrat court sur deux ans et la possibilité de partir librement dans un an, en 2022-2023, contre une indemnité de transfert raisonnable. Voilà qui donnerait une chance aux superstars de l’effectif d’aller chercher une Ligue des Champions ensemble, même si le chemin est encore long à en juger par le récent échec à Madrid.

Mbappé titulaire ce mardi soir

En tout cas, c’est en toute sérénité que Mbappé traverse cette période qui fait forcément beaucoup parler, mais qui ne perturbe pas le numéro 7 du PSG. La preuve, l’attaquant français est attendu comme titulaire pour le match de ce mardi soir contre l’Afrique du Sud, avec aucune perturbation d’annoncée malgré sa semaine également mouvementée, puisqu’il a lancé le débat des sponsors sur la place publique en refusant de se rendre aux obligations contractuelles de la FFF la semaine dernière.