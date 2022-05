Kylian Mbappé, l'énorme surprise n'aura pas lieu

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Lundi, Kylian Mbappé était à Madrid pour s'engager peut-être avec le Real la saison prochaine. La bataille Real-PSG est toujours plus intense alors, qu'en Angleterre, Liverpool avoue sa défaite.

Depuis plusieurs mois, on a affaire à une vraie opposition entre le Real Madrid et le PSG pour signer Kylian Mbappé la saison prochaine. Soufflant le chaud et le froid, le joueur maintient le flou sur sa décision future. L'actualité du mercato en Espagne comme en France est dictée par ce feuilleton. Toutefois, on l'oublierait presque mais Kylian Mbappé a un troisième prétendant déclaré, Liverpool. Les Reds ont le pouvoir financier mais surtout l'attractivité sportive pour rêver attirer Mbappé. Ils sont d'ailleurs présents depuis longtemps dans ce ce dossier, eux qui avaient déjà voulu le recruter en 2017 du côté de Monaco avant que le joueur ne prenne la direction de Paris.

Liverpool tente Mbappé mais doit se résigner

Depuis plusieurs mois, Liverpool tente des approches et des offres pour le joueur français du PSG. Mais, en Angleterre, on commence peu à peu à être découragé par la tournure du dossier. Les informations du Parisien sur une prolongation de Mbappé au PSG ont bien refroidi les ambitions de Liverpool même si la mère du joueur a démenti rapidement. La venue de Mbappé à Madrid cette semaine semble éteindre définitivement les rêves des Reds.

Kylian Mbappe transfer future 'takes new twist' amid PSG contract and Liverpool rumours🆕 #LFC https://t.co/sASPkhAki4 — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) May 10, 2022

Selon le Liverpool Echo, les Reds se sont fait une idée sur le sujet Mbappé. Il devient improbable pour eux de voir le Français ailleurs qu'à Madrid ou à Paris l'été prochain. Le projet des Reds, l'équipe attractive de Jurgen Klopp ne suffisent pas. Malgré l'horizon d'une victoire en Ligue des champions au Stade de France fin mai, Liverpool ne fait pas le poids sur le marché et se retrouve hors-jeu. Un sentiment qui ne provoque pas une énorme déception sur les bords de la Mersey. Si les Reds ont en effet des moyens, ils ont rapidement compris que la possibilité de recruter Mbappé était très mince dès le départ.

Un scénario fou pour aider Liverpool à avoir Mbappé

L'espoir était pourtant encore là en début d'année, quand son entourage a étudié la possibilité de rejoindre le club mythique de Premier League. Tout simplement parce que Liverpool était la seule destination anglaise envisagée par le joueur du PSG. Mais le fait de voir le Real et le PSG se rendre coups pour coups dans ce dossier a bien fait comprendre à Jurgen Klopp que sa formation n'avait plus sa chance. En effet, aucun membre du clan Mbappé n'a prévu de venir visiter Liverpool dans les prochains jours, et c'est plutôt vers Madrid que tout ce beau monde se dirige. Même si le PSG n'a pas perdu espoir.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

En effet, Le Parisien, moins d'une semaine après son énorme scoop, rapidement démenti par la mère du joueur, confirme que la tendance est toujours à une prolongation de Kylian Mbappé au Paris SG, même si rien n'est signé. Et si, en restant à Paris, le champion du monde 2018 agaçait tellement Florentino Pérez que son transfert n'était ensuite plus jamais évoqué au Real Madrid ? En cas de prolongation au PSG, Kylian Mbappé pourrait ainsi replonger à Paris pour un an ou deux, avant pourquoi pas de se chercher un nouveau club, qui ne serait dès lors plus le Real Madrid. Allo, Liverpool ?