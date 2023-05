Kylian Mbappé intransigeant, son avocate annonce la couleur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Adrien Barbet

À l'heure où les réseaux sociaux offrent une visibilité et une indépendance énorme aux sportifs, ces derniers souhaitent désormais reprendre le droit sur leur image, auprès des sujets et des valeurs qu'ils souhaitent défendre. Le joueur qui incarne le mieux cette prise de conscience est assurément Kylian Mbappé.

Récemment, Kylian Mbappé a affiché fièrement qu'il souhaitait avoir un contrôle total sur son image. Que ce soit avec le PSG ou l'équipe de France, l'attaquant formé à Bondy ne veut pas être associé à des marques ou à des campagnes de pub qui ne lui correspondent pas. À l'occasion d'une tribune pour le journal Le Monde, Cédric Landu, conseiller en communication a déclaré que les footballeurs veulent de plus en plus avoir la mainmise sur leur image. Kylian Mbappé est le porte-parole de cette liberté pour les joueurs de foot. C'est notamment ce qu'a confié son avocat Delphine Verheyden lors d'un entretien à l'Équipe en mars dernier.

Mbappé, porte-parole d'une nouvelle génération de sportifs

« La nouvelle génération n’est plus prête à transiger avec ses valeurs et ses idéaux. Kylian est un athlète de la nouvelle génération » avait expliqué la représentante juridique du joueur du PSG. Kylian Mbappé a également blâmé la dernière campagne de communication de son équipe sur les réseaux sociaux. Ce qui a attiré beaucoup de critiques sur le club de la capitale. Comme il a pu le faire par le passé quand Noël Le Graët est allé trop loin, ou quand les sponsors des Bleus voulaient le forcer à agir contre son gré. Preuve de l'influence du Français et de son désir de communiquer sur les sujets qui le tiennent réellement à cœur. Mbappé avait aussi été l'initiateur de la chute de Noël Le Graët, après les critiques envers Zinédine Zidane et un tweet qui a précipité le départ de l'ancien président de la Fédération Française de Football. Conscient de son influence et de la portée de son image, Kylian Mbappé fait très attention à sa communication et son affiliation avec certaines marques. Le PSG, l'équipe de France et les maitres de la communication sont prévenus, le champion du monde 2018 et son clan veillent au grain, et à son image.