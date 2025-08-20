Kylian Mbappé est affûté, Madrid n'a plus peur

Dans : Kylian Mbappé.

Par Nathan Hanini

Ce mardi soir, le Real Madrid a parfaitement lancé sa saison sur sa pelouse face à Osasuna. Le club de la capitale espagnole s’est imposé sur la plus petite des marges grâce à un pénalty de Kylian Mbappé. Le Français a semblé en jambes pour la reprise de la saison.

Le Real Madrid a fait le job ce mardi pour la première journée de la Liga. Le club de la capitale espagnole avait pour mission de prendre les trois points en ouverture de la saison. Chose promise, chose due dans un match qui ne restera pas dans les mémoires. Une courte victoire 1-0 sur un penalty de Kylian Mbappé. Le Français a par ailleurs lui-même provoqué la faute. Une entrée en matière réussie pour l’ancien joueur du Paris Saint-Germain. L’attaquant tricolore était sûrement le meilleur madrilène sur la pelouse du Santiago Bernabeu. De quoi rassurer les supporters madrilènes, et ceux de l'ancien joueur du PSG, alors que la saison passée de nombreuses critiques lui étaient tombées dessus.

Mbappé, meilleur joueur de la soirée

Dans l’émission l’After, sur RMC, le journaliste spécialisé du championnat espagnol, Edgar Groleau revient sur la performance de Kylian Mbappé ce mardi soir. « Ce n’est pas le genre de match que Kylian Mbappé aime et pourtant il s’en sort très très bien. C’était peut-être le meilleur madrilène sur la pelouse. C’est lui qui provoque le penalty, qui le transforme et donc marque son premier but de la saison. Et surtout, je l’ai senti très vif, très en forme, très en jambes. Rien à voir avec la saison dernière où il avait commencé la saison avec un déficit physique qui l’avait pesé pendant des mois et des mois. Là, on sent qu’il a la forme physique pour faire ce qu’il souhaite sur le terrain. On sent un Mbappé qui attaque la saison avec déjà un très bon niveau, » explique-t-il. Une saison ou le Français doit aider le Real Madrid à retrouver les sommets pour la première saison de Xabi Alonso sur le banc du club de la capitale espagnole.