Kylian Mbappé Ballon d'Or, la France a voté !

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Karim Benzema, auteur d’une année de grande qualité, fait partie des favoris au Ballon d’Or 2021 face à Messi ou Lewandowski. Dans un sondage, les Français verraient bien un Français gagner le trophée, son nom Kylian Mbappé.

À l’approche de ses 34 ans, Karim Benzema semble vraiment dans la forme de sa vie. Déjà auteur de 17 buts en 15 apparitions avec le Real cette saison, Benzema a aussi réalisé un retour fracassant en Équipe de France. Meilleur buteur de l’année civile en Bleu avec 9 réalisations, dont une en demi-finale et une en finale de la Ligue des Nations, il s’est rappelé à l’esprit des supporters français. Pourtant, ces derniers ne sont pas encore réceptifs à l’appel de l’attaquant du Real. Alors que le Ballon d’Or sera révélé ce lundi, un sondage Odoxa pour RTL est venu interroger les Français sur la question du moment : Qui mérite de remporter la distinction en 2021 ? Si le chauvinisme fut de sortie, ce ne fut pas tout à fait en faveur de Benzema.

Mbappé pour les Français, Lewandowski pour les suiveurs

En effet, Kylian Mbappé a été plébiscité par le grand public. Avec 37 % de votes, l’attaquant du PSG voit ses performances récentes avec le club parisien être saluées comme il se doit. Sa personnalité, sa popularité et son aura toujours plus grandissante ont fait le reste. Il devance son compatriote Karim Benzema qui ne récolte que 12 %. Son éloignement des Bleus pendant six ans et l’affaire de la Sextape joue sans doute dans son manque de popularité chez les Français. Cristiano Ronaldo complète le podium avec 10 % devant Lewandowski, Kanté et Messi. Dans un sondage plus spécifique aux fans de football plus réguliers. Benzema est cette fois-ci premier français avec 21 % mais se voit devancer par le soulier d’Or, Robert Lewandowski (28%). N’Golo Kanté et Kylian Mbappé suivent avec 14 %. Lionel Messi lui ne figure encore pas sur le podium des sondés. Bien que favori, les Français ne veulent pas de Lionel Messi comme Ballon d’Or en 2021. Ils risquent de déchanter ce lundi.