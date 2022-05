Kylian Mbappé arrive, le Real Madrid crie victoire

Dans : Kylian Mbappé.

Par Alexis Rose

En fin de contrat en juin prochain du côté du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé jouera au Real Madrid la saison prochaine. Florentino Pérez refuse de l'officialiser, mais lâche l'info à tout le monde.

Le dossier Mbappé commence vraiment à partir dans tous les sens. Tout simplement parce que le flou continue de régner autour du champion du monde. Auteur d’un aller-retour à Madrid en début de semaine pour prendre un peu de bon temps avec son ami Achraf Hakimi, l’attaquant français est revenu à Paris mercredi pour préparer les matchs de Ligue 1 contre Montpellier et Metz. Les deux derniers de Mbappé sous le maillot du PSG ? C’est possible… En Espagne, la donne semble en tout cas très claire : Mbappé sera bel et bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine, et ce pour les six prochaines années.

Le Real Madrid lâche des indiscrétions sur Mbappé

Mercato : au Real Madrid, on n’a pas de doute sur l’arrivée de Kylian Mbappé

D’après les informations du Parisien, ce discours positif est d’ailleurs « tenu par les dirigeants du Real Madrid lors de réunions ou appels passés tout récemment à des acteurs du marché des transferts ainsi qu’à des proches du vestiaire actuel ». Chez les Merengue, le doute n’est donc plus permis. Pour eux, Mbappé va simplement attendre la fin de saison et les matchs de l’équipe de France en Ligue des Nations pour annoncer sa décision de partir à Madrid. La signature de son contrat et sa présentation devant le public du Stade Santiago-Bernabeu étant même déjà au programme du mois de juin.

Le PSG continue de négocier

Si Florentino Pérez s'empêche d'annoncer la bonne nouvelle à haute voix pour ne pas froisser les dirigeants qataris, il ne se prive donc pas pour faire passer les messages à voix basse. Voilà qui explique aussi pourquoi Erling Haaland a signé cette semaine avec Manchester City. L'attaquant norvégien s'est vu confirmer qu'il n'y avait pas de place pour lui au Real Madrid avec la signature à venir de Kylian Mbappé. Et pour ceux qui discutent des contours de l'effectif de la Maison Blanche la saison prochaine, il ne fait aucun doute que l'attaquant comprendra un Français de plus.

Néanmoins, le club espagnol n’a pas encore course gagnée. Tout simplement parce que le crack de Bondy n’a signé aucun contrat pour la saison prochaine. La presse de chaque pays est totalement d'accord là-dessus, et c'est bien l'un des seuls points qui fait l'unanimité, Kylian Mbappé n'a rien signé avec personne. Et tant qu'il n’aura pas donné sa réponse définitive, le PSG va continuer à y croire, et même plus que jamais. Vu que selon le journal francilien, Paris parle toujours prolongation avec l'international tricolore : « De sources très proches du dossier, les deux parties se seraient mises d’accord pour un contrat de deux saisons (plus une en option) ». Une information démentie par sa mère Fayza Lamari la semaine dernière, mais qui n’a pas entaché les espoirs parisiens dans ce si bouillant dossier Mbappé, toujours prompt à enflammer le mercato.

Mbappé pose avec le prochain maillot du PSG

Et malheureusement pour le Paris SG, Mbappé peut très bien avoir avancé dans ses discussions pour un futur contrat, sans oublier de préparer sa sortie vers le Real Madrid dans le même temps. La preuve, l'attaquant français a récemment posé avec le maillot du PSG pour la saison prochaine, histoire de remplir toutes les parties de son contrat. Mais Le Parisien a tôt fait de préciser qu'il s'agissait d'une obligation à laquelle Mbappé s'est conformé sans broncher, mais que cela ne présageait en rien de son avenir chez le champion de France.