Kylian Mbappé annonce la date de sa signature au Real

Dans : Kylian Mbappé.

Par Corentin Facy

Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé mais ne souhaite plus négocier avec le PSG pour faire venir la star de l’Equipe de France. L'attaquant tricolore a lui une idée bien précise de son avenir.

Désireux de renforcer son secteur offensif dans les mois et les années à venir, le Real Madrid ne manque pas d’ambition. Le club madrilène espère toujours convaincre Manchester City de lui céder Erling Haaland dans les années à venir. Parallèlement, le champion d’Espagne en titre est toujours bouillant pour recruter Kylian Mbappé. Mais selon les informations obtenues par le journal AS, il n’est plus question pour le Real Madrid de négocier avec le Paris Saint-Germain. C’est ainsi que pour le média, la seule issue pour voir Kylian Mbappé rejoindre le club de la Casa Blanca est une signature du natif de Paris, libre et donc pour zéro euro, en juin 2024.

Le Real Madrid ne veut plus négocier avec le PSG

Ces dernières années, Florentino Pérez a été échaudé par les refus du clan Mbappé mais également par la dureté du Paris Saint-Germain dans les négociations. Rancunier, Florentino Pérez n’a toutefois pas fait une croix sur le capitaine de l’Equipe de France. En revanche, le président du Real Madrid s’est fait la promesse de ne plus négocier avec le Qatar pour recruter Kylian Mbappé. Et pour cause, Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir sont bien trop gourmands avec les courtisans de leur joyau et sont prêts à tout pour le conserver, quitte à fixer un prix improbable et totalement démesuré. C’est ainsi que selon AS, le Real Madrid a accepté d’attendre 2024 pour faire venir Kylian Mbappé en fin de contrat.

Il faudra en revanche convaincre Kylian Mbappé et son entourage, chose qui ne sera pas aisée pour le Real Madrid, qui a essuyé de nombreux refus du natif de Paris ces dernières années. Mais cette fois, Florentino Pérez pourrait bien tenir le bon bout puisque selon les informations du journal AS, Kylian Mbappé a exprimé auprès des dirigeants du Real Madrid le souhait de rejoindre la capitale espagnole à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain en juin 2024. Le Real Madrid reste néanmoins sur ses gardes, car Kylian Mbappé a une clause dans son contrat avec le PSG pour prolonger d’une année supplémentaire, soit jusqu’en juin 2025.

Mbappé, une clause que le PSG rêve d'activer

Pour activer cette clause, il faut néanmoins que le club parisien et Kylian Mbappé soient d’accord, ce qui n’est pas le cas pour le moment. Il faut dire que l’attaquant du Paris Saint-Germain n’a pour l’instant aucun intérêt à prolonger d’un an, lui qui souhaite d’abord voir le virage que va prendre le projet du PSG dans les mois à venir. S’il a confiance en Luis Campos, l’ex-attaquant de l’AS Monaco a été déçu des deux derniers mercatos du club de la capitale et attend du Paris Saint-Germain que les dirigeants mettent tout en œuvre pour renforcer l’équipe et la rendre compétitive en Ligue des Champions. Cela passe notamment par les potentiels départs de Neymar et de Lionel Messi et un rajeunissement de l’effectif. Reste maintenant à voir si le coordinateur sportif du PSG y parviendra, ce qui sera décisif pour conserver -ou non- Kylian Mbappé.