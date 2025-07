Kylian Mbappé agressé, une maman vient à son secours

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé est très critiqué en France pour avoir quitté libre le PSG et pour une attitude jugée individualiste sur les terrains. Une description à laquelle s'oppose Maelle, mère d'un petit garçon récemment décédé d'un cancer du cerveau.

Si Emiliano Martinez est l'incontestable ennemi public numéro 1 des amateurs de football en France, Kylian Mbappé occupe peut-être ce rôle dans la sphère des joueurs français uniquement. Adulé en 2018 au moment d'offrir sa deuxième coupe du monde à l'Equipe de France, le gamin de Bondy crispe l'opinion depuis quelques mois. En cause, son départ libre du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, mais aussi son attitude sur et en dehors du terrain. Très attaché aux statistiques individuelles, Mbappé est beaucoup moins sensible aux efforts défensifs.

Le généreux Mbappé reçoit un hommage vibrant

Des éléments qui poussent certains internautes à être très critiques envers le capitaine de l'Equipe de France, dépeint comme un joueur égoïste et paresseux. Ce n'est toutefois pas l'avis de tous les Français. Mère d'un jeune Lorenzo, décédé en février dernier d'un cancer du cerveau à l'âge de 10 ans, Maelle a une opinion bien différente du joueur madrilène. Par l'intermédiaire de l'influenceur Julian Gerondi, elle a rendu hommage à Kylian Mbappé sur Tiktok. Ce dernier avait reçu son fils au Real Madrid quelques jours avant sa mort pour lui faire visiter les installations du club merengue. Un moment unique qui démontre les grandes qualités humaines de la star française selon elle.

🤍 ¡El sueño cumplido de Lorenzo al conocer a @KMbappe! 🤍 pic.twitter.com/evIco5SrOe — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 21, 2025

« Je voulais faire une vidéo pour Kylian Mbappé, un homme au grand cœur que je ne remercierai jamais assez pour ce qu’il a fait pour mon fils. Kylian et son équipe se sont mobilisés pour réaliser son rêve en l’accueillant à Madrid. Trois semaines plus tard, il est parti avec des étoiles plein les yeux. Kylian tu es bien plus qu’un joueur de foot, tu es un exemple de générosité, de dignité, de force et d’engagement », a t-elle lâché dans une vidéo qu'elle a posté pour faire cesser « la haine, les critiques et jugements injustes » envers le joueur sur les réseaux sociaux.