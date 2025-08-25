Kylian Mbappé a pris 4 kilos, Madrid adore

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé dimanche soir, Kylian Mbappé en est à 33 buts marqués en 2025. Le Real Madrid se réjouit de voir l'attaquant français avoir retrouvé sa forme optimale en même temps que quelques kilos.

Victime d'un souci de santé lors du séjour du Real Madrid aux États-Unis pour le Mondial des clubs, Kylian Mbappé était apparu amaigri, et surtout transparent. Mais, depuis que la Liga a repris, l'ancien joueur du PSG a retrouvé des couleurs avec déjà trois buts marqués en deux matchs, dont un doublé contre Oviedo. Pour les médias espagnols, on n'hésite plus à comparer Mbappé à Cristiano Ronaldo au niveau de l'efficacité, puisque le champion du monde 2018 en est à 33 buts sur les 35 matchs qu'il a joués en 2025. Au moment d'évoquer la prestation de la star française, Xabi Alonso avoue que désormais Kylian Mbappé a retrouvé sa meilleure forme en même temps que ses kilos perdus au mois de juillet.

KYLIAN MBAPPÉ LOTTIN pic.twitter.com/iBVvswCYmW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 24, 2025

Pour l'entraîneur madrilène, Kylian Mbappé est au somme de son art et que forcément cela change tout pour Madrid. « Il a repris quatre kilos, après en avoir perdu quatre à la Coupe du monde. Il a bonne mine, j'adore le voir faire ses retours », s'est réjoui Xabi Alonso. Dans Marca, on évoque une transformation « pharaonique » pour le natif de Bondy, et on est persuadé que cela va tout changer par rapport à la saison précédente. Car si Kylian Mbappé a été élu pichichi, il est clair qu'il n'a pas connu les résultats escomptés avec son équipe, le Real Madrid passant totalement au travers en Ligue des champions et en Liga.

Madrid avec le vrai Mbappé, c'est fort

Avec ses quatre kilos supplémentaires et une forme retrouvée, le joueur français redonne un énorme espoir aux supporters madrilènes d'empiler de nouveau les titres, notamment la Ligue de champions. Car la perte de la coupe aux grandes oreilles, surtout au bénéfice du PSG, a fait très mal du côté de la capitale espagnole. Mais avec un Kylian Mbappé aussi efficace, les Merengue ont retrouvé une grande partie de leur puissance de feu.