Kylian Mbappé à Chelsea, Malouda joue les agents

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Très dépensier sur le marché des transferts, Todd Boehly va-t-il tenter sa chance pour l'attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé ? C’est en tout cas le conseil de Florent Malouda qui s’active pour convaincre le propriétaire de Chelsea.

Dans un récent entretien accordé à France 3, Kylian Mbappé a mis les choses au clair. Malgré le nouvel échec en Ligue des Champions, l’attaquant tricolore voit toujours son avenir au Paris Saint-Germain. Bien sûr, sa déclaration n’empêchera pas les rumeurs sur son avenir et n’interdira pas certains de rêver. En effet, le Français Florent Malouda serait ravi de voir le Parisien rejoindre Chelsea. L’ancien joueur du club londonien s’active en coulisse pour attirer Kylian Mbappé.

🇫🇷 Kylian Mbappé est le seul Français à apparaître dans le TOP 100 du Time des personnalités les plus influentes de l’année 2023. pic.twitter.com/aKOT9Ibehf — Mediavenir (@Mediavenir) April 14, 2023

« Je milite pour qu'il rejoigne Chelsea depuis très longtemps ! Pour le moment, j'ai échoué mais je continuerai à essayer, a confié l’ex-Lyonnais au blog Ice 36. J'espère qu'on le verra en Premier League parce que c'est le championnat le plus compétitif au monde. Ce serait bien de le voir ici. Il n'y pas tant d'équipes qui peuvent lui donner ce qu'il veut, et il n'y a pas tant d'équipes qui peuvent construire autour de lui. C'est un leader, il vient juste d'être nommé capitaine de l'équipe de France et il voudra obtenir un rôle de leader dans son prochain club, ce qui pourrait créer des problèmes. »

Malouda pousse pour Mbappé

Reste à savoir si le propriétaire de Chelsea, très dépensier ces derniers mois, serait prêt à investir sur Kylian Mbappé. « Je pense que Boehly et tout le monde dans le football connaissent déjà Kylian. N'importe quel propriétaire doit avoir Mbappé sur sa liste, mais c'est vraiment une question de bonne connexion sur le plan humain, a conseillé Florent Malouda. On parle des millions qu'il coûterait en transfert ou en salaire, mais ce sont toujours les rapports humains qui ont le plus gros impact sur la décision des joueurs. » Très attentif au projet sportif, le gamin de Bondy risque de s'interroger sur celui des Blues, dont les gros investissements ne donnent pas les résultats espérés.