« Kyky remplaçant, c’est absurde », une légende soutient Mbappé

Avant le coup d'envoi du Mondial, certains pensaient que Kylian Mbappé pourrait finir sur le banc des remplaçants s'il ne se mettait pas à la disposition de l'équipe de France. L'attaquant du Real Madrid a répondu en signant un doublé.

Désormais meilleur buteur de l'équipe de France, devant Olivier Giroud, Kylian Mbappé a mis 45 minutes pour calmer ceux qui au fil des semaines lui reprochaient de penser plus à lui-même qu'aux Bleus. Sur les réseaux sociaux, certains osaient même demander à Didier Deschamps de faire débuter l'attaquant tricolore sur le banc, et de l'utiliser en super-remplaçant afin qu'il comprenne qu'il devait se mettre à la disposition de l'équipe. Le sélectionneur national n'a évidemment pas entendu cet argument et heureusement, car c'est Kylian Mbappé et personne d'autre qui a débloqué le match face au Sénégal. Cependant, et cela surprend à l'étranger, il y a toujours des critiques qui tombent sur Kylian Mbappé, lequel a plusieurs fois dit qu'il ne pensait qu'à une chose, gagner le Mondial avec la France. Dans L'Equipe, Bixente Lizarazu, légende des Bleus et du Bayern Munich, estime qu'il faut en finir avec les critiques contre Mbappé.

Mbappé, c'est du lourd pour la France

L'ancien joueur, désormais consultant pour L'Equipe et TF1, ne voit aucune raison sérieuse d'allumer ainsi Kylian Mbappé. « Les critiques à sens unique subies ces deux dernières années me dérangent. Depuis son départ en 2024, le PSG a gagné deux C1 et le Real Madrid aucun titre majeur, c'est factuel. Mais ça n'enlève rien à tout ce qu'il a accompli et ça n'en fait sûrement pas un joueur aussi "médiocre" que certains osent le dire, fait remarquer Bixente Lizarazu, qui estime que les critiques sont souvent abusives. L'argument consistant à le rendre inapte au foot moderne et à toute forme d'intégration dans un collectif fort est très disproportionné. Je préfère qu'un tel attaquant soit mis dans les meilleures conditions pour exprimer au maximum ses qualités, plutôt qu'on le regarde en pensant à tous ses défauts. »

Tandis que de très nombreux sélectionneurs pensent comme Didier Deschamps qu'il vaut mieux avoir Kylian Mbappé dans son équipe que dans celle d'en face, la France a du mal à être unanime concernant la star de l'équipe de France et du Real Madrid. Mais c'est ce qui fait également le charme de notre pays.