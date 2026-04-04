« J’étais énervé », Valère Germain n’en veut plus à Mbappé

Ancien joueur de l’AS Monaco, Valère Germain avait perdu sa place au profit du tout jeune Kylian Mbappé. L’attaquant plus expérimenté l’avait mal vécu mais avait fini par se rendre à l’évidence.

Je suis obligé de dire , a répondu le jeune retraité. Même si j'ai côtoyé de très grands joueurs comme Falcao, Hatem (Ben Arfa), Berbatov, Bernardo Silva et bien d'autres, ils n'ont jamais été dans le top 2 ou 3 des meilleurs du monde. Lui, il l'est. » Aucune hésitation possible. Lorsque le journal L’Equipe lui demande l’identité du meilleur joueur avec lequel il a évolué, Valère Germain se souvient forcément du phénomène de l’AS Monaco. « Mbappé , a répondu le jeune retraité.. »

Germain ne pouvait rien dire

Une ascension prévisible tant Kylian Mbappé avait impressionné dès ses débuts en pro. Valère Germain s’en souvient très bien, lui qui avait été relégué sur le banc monégasque lorsque le Bondynois a gagné les faveurs du coach Leonardo Jardim. « A partir de mi-mars (2017), je m’assois sur le banc et je prends le rôle de doublure, a raconté le natif de Marseille à Kampo. Sur le moment, t’es un peu piqué forcément parce que tu te dis que tu fais toute la saison et quand les matchs à enjeux arrivent, tu vas être sur le banc. Donc j'étais un peu énervé et déçu. »

« J'ai parlé au coach mais qu'est-ce que tu vas lui dire ? Mbappé, tout jeune qu'il est, il marque à tous les matchs. Il marque à l'aller et au retour contre City, aller et retour contre Dortmund, au retour contre la Juve… Je vais aller toquer à la porte de Jardim et lui dire : "pourquoi je ne joue pas ?" Il va me dire : "tu veux faire quoi ? Le petit marque à tous les matchs." J'avais un peu de frustration mais quelques années plus tard, je me dis que le coach avait raison. Il aurait été fou de ne pas le mettre. C'est tombé sur moi, ça aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Il était phénoménal, tout le monde l'aurait mis », a reconnu Valère Germain, première victime sur la route de Kylian Mbappé.