Incroyable, le Real mis KO debout par Mbappé !

Par Guillaume Conte

La tendance continue de s'inverser dans le dossier Kylian Mbappé, et le Real Madrid n'a pas du tout apprécié de voir ses efforts être mis sur pause ces derniers jours.

Il y a un an, Kylian Mbappé terminait sa saison avec le PSG en faisant, quelques semaines plus tard, la demande de rejoindre le Real Madrid afin de partir sur un beau transfert. Sans succès. En ce mois de mai, la saison 2021-2022 se termine et tout semblait indiquer que le numéro 7 du Paris SG allait réaliser l’un de ses rêves, celui de jouer pour le Real Madrid, l’un des plus grands clubs au monde. Même en France, l’espoir était mince et les échecs sportifs répétés du PSG représentaient des arguments supplémentaires pour envoyer Mbappé en Espagne. Même l’ancien Ballon d’Or Jean-Pierre Papin, l’attaquant français doit signer au Real. « Un joueur, s'il a des rêves, il doit les réaliser. Si son rêve c'est de jouer au Real Madrid, il faut qu'il y aille sinon il le regrettera toute sa vie », a prévenu JPP dans un entretien à l’AFP.

Mbappé a déjà pris sa décision

Mais ces dernières semaines, les efforts du Paris SG ont porté leurs fruits. Au point d’instaurer réellement le doute dans l’esprit de Kylian Mbappé, qui va dévoiler sa décision dans les prochaines heures. Celle-ci est pratiquement prise, a-t-il fait savoir dimanche dernier aux Trophées UNFP, mais le secret est bien gardé. Mais pour la première fois depuis très longtemps, la tendance s’inverse et le PSG reprend sérieusement espoir et confiance en une prolongation. Et cet optimisme déteint même sur la presse espagnole, si affirmative il y a encore quelques jours.

Mbappé rêve de faire gagner le PSG

Ainsi, Mundo Deportivo dévoile deux échos de sources différentes, qui sont en train de laisser KO le Real Madrid. Tout d’abord, la confirmation que le PSG a avancé des arguments qui ne se résument pas du tout à un plus gros contrat. Le fait de le mettre au centre du projet sportif et même institutionnel du club parisien a compté. Tout comme le prestige d’aller chercher la première Ligue des Champions de l’histoire du PSG dans les années à venir, si jamais il y parvient bien sûr. Des raisons « patriotiques » selon le journal espagnol, qui montrent que Mbappé a envie de faire triompher son club de coeur, et de marquer l’histoire. Même si devenir une star mondiale sous le maillot du Real Madrid est son objectif à long terme, il estime ne pas avoir fini d’écrire son histoire au Paris SG.

Et l’autre information capitale, est que le Real Madrid est en train de perdre la main sur ce dossier. Même si Florentino Pérez affiche toujours sa confiance auprès de ses collaborateurs et assure que l’accord oral passé avec Kylian Mbappé a toutes les raisons de tenir, le club merengue a reçu des nouvelles peu rassurantes ces derniers jours. Le géant espagnol s’est vu demander d’attendre avant d’avancer sur les détails de l’officialisation ou de la présentation, des choses qui doivent forcément être discutés longtemps à l’avance. Le clan Mbappé a demandé un délai de quelques jours, ce qui a mis la puce à l’oreille des dirigeants madrilènes, qui n’ont pas compris pourquoi tout était freiné d’un seul coup. Le fait que le PSG voit tous les jours Kylian Mbappé et discute avec lui énervent le Real Madrid, qui n’a aucun document signé du joueur en vue de la saison prochaine, affirme Marca. Même si tout est prêt, rien n’est signé et l’idée de voir l’attaquant français lui échapper est en train d'agacer Florentino Pérez, qui n'a pas du tout aimé se voir être mis sur la touche par le clan Mbappé.