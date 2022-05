Florentino Perez a parlé à Mbappé, la vérité dévoilée

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Samedi, Kylian Mbappé a annoncé qu'il allait prolonger son contrat au PSG, tournant le dos au Real Madrid. Les Espagnols ne sont pas très contents de son changement de décision, mais le président du Real Florentino Perez a été plus courtois.

L'onde de choc se ressent encore dans la planète football. Si la joie a gagné les supporters parisiens samedi à l'annonce de Kylian Mbappé de rester au PSG, le sentiment ne fut pas le même en Espagne. On y est sonnés, abasourdis et surtout en colère alors que le joueur français avait longtemps clamé son envie de rejoindre le Real Madrid. Les médias et les supporters madrilènes criaient à l'unisson à la traîtrise venant de Kylian Mbappé. Cependant, c'est évidemment la réaction du Real Madrid et de son président Florentino Perez qui étaient attendues de pied ferme. Ce dernier ayant été très investi dans le dossier.

Perez souhaite le meilleur à Mbappé

On aurait pu penser le président madrilène très aigri après le camouflet subi et le manque de considération de son institution. Mais, Florentino Perez a été plutôt classe dans son attitude. En effet, avant de communiquer sa décision au public du Parc des Princes, Kylian Mbappé a appelé en personne le président du Real Madrid pour l'informer de son futur. Selon Marca, Florentino Perez a simplement répondu au Français avec un « bonne chance à vous ».

Si en Espagne on s'attendait à une réaction plus dure alors que le joueur a longtemps indiqué vouloir signer au Real, le président du Real a préféré être plus souple. Tout d'abord, il considère que c'est la meilleure des réponses à donner par l'institution. Ensuite, le président de la Maison Blanche n'est pas tombé des nues, ayant de plus en plus compris que Kylian Mbappé n'allait pas venir à Madrid l'été prochain. Enfin, il ne veut pas troubler ses joueurs pour lesquels l'objectif majeur reste la finale de la Ligue des champions, samedi prochain, au Stade de France. Tout le Real Madrid est déjà focalisé sur cette 14e C1 qui tend les bras au club et Kylian Mbappé ne peut être aussi important qu'un sacre européen.