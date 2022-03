Face aux sponsors, la France vote Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé a suscité la polémique en boycottant une opération sponsoring en début de rassemblement. Une fracture pour le joueur du PSG avec les sponsors et la FFF mais en aucun cas avec les Français, à en croire un récent sondage.

Un pavé dans la mare. Dans un rassemblement de mars qui devait être sans histoire pour l'Equipe de France, avec deux amicaux face à la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud, Kylian Mbappé a enflammé les choses. Le joueur du PSG a acquis un nouveau statut dans le football mondial et européen grâce à ses performances stratosphériques cette saison. Il en a profité pour se faire entendre de la FFF en boycottant les opérations marketing avec des sponsors des Bleus mardi dernier. Une initiative qui n'est pas anodine quand on connaît son aura médiatique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Kylian Mbappé (@k.mbappe)

60% des Français soutiennent Kylian Mbappé

Kylian Mbappé veut rediscuter les conditions du droit à l'image collectif en Equipe de France qu'il juge en sa défaveur. Une démarche que certains journalistes ou observateurs considèrent comme individualiste voire égoïste. Mais, ce n'est pas l'avis des Français. En effet, So Foot et YouGov ont interrogé 1000 personnes dans un sondage pour connaître leur ressenti sur les actions récentes de Kylian Mbappé. 60% d'entre elles donnent raison au jeune attaquant du PSG et à son boycott. 58% des sondés jugent Mbappé sincère dans sa démarche, c'est même 69% si l'on ne retient que les personnes habituellement intéressés par le football. Des chiffres qui montrent bien que Kylian Mbappé a accru sa popularité cette saison et que sa position était légitime. De quoi inquiéter la FFF. Sur cette question des sponsors et du droit à l'image, Noel Le Graet et ses troupes devront être très précautionneux face à un Kylian Mbappé en position de force.