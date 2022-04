Esp : Dirigeant du Barça, Dani Alves fonce sur Mbappé

Dans : Kylian Mbappé.

Par Eric Bethsy

Alors que le FC Barcelone s’intéresse à Erling Haaland, Daniel Alves n’est pas d’accord avec ses supérieurs. Le latéral droit du Barça conseille plutôt de miser sur l’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, qu’il avait côtoyé pendant deux saisons dans la capitale française.

Malgré sa situation économique, le FC Barcelone ne s’interdit pas d’envisager un gros coup l’été prochain. Le club catalan espère attirer un attaquant de classe mondiale et s’intéresse surtout au Norvégien Erling Haaland. On sait que les Blaugrana ont discuté de l’avant-centre du Borussia Dortmund à plusieurs reprises avec son agent Mino Raiola. Ce transfert fait forcément rêver le Barça. Et pourtant, le « Cyborg » ne fait pas l’unanimité dans le vestiaire barcelonais.

De son côté, Daniel Alves ne semble pas totalement convaincu et affiche une nette préférence pour le buteur du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé. « Je ne miserais pas tout sur Haaland. Sincèrement, je ne mettrais pas beaucoup d'argent sur lui. Sur Mbappé oui, mais pas sur Haaland, a confié le latéral droit au quotidien Sport. Je joue au directeur sportif, hein. Mais je parierais avant sur Mbappé. Il me paraît plus complet dans tous les aspects. Si tu fais un investissement gigantesque, tu dois le faire sur le meilleur. Si cela ne dépendait que de moi, je miserais sur Mbappé. »

Dani Alves : “Le secret de Xavi est le travail acharné. Nous devons nous battre, faire ce que nous avons toujours fait. La seule chose qui a changé, c'est qu'il est entraîneur. Nous travaillons très dur. C'est la 1ère fois depuis que je suis au Barça que je travaille comme ça.” pic.twitter.com/AKfC3z1y1K — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 9, 2022

Ce samedi, l’ex-coéquipier du Français au Paris Saint-Germain a également joué les directeurs sportifs chez Mundo Deportivo. Et son avis reste le même. « Quel attaquant j'aimerais recruter pour le Barça ? Si je pouvais, je prendrais Mbappé, a répété Dani Alves. C'est le meilleur, mais aussi pour le style de jeu du Barça. En ce moment, dans le football, il n'y a pas meilleur que lui. Haaland en plan B ? J'aime les bons joueurs, ils apportent toujours beaucoup de choses. Mais vous m'avez laissé choisir et j'ai dit celui que je préférais, celui qui aurait le meilleur profil pour le Barça selon moi. Il y a d'autres options, c'est évident, mais les goûts et les couleurs... » Quoi qu'il en soit, le Barça n'a pas les moyens, ni les faveurs du Parisien.