Booba lance un défi improbable à Kylian Mbappé

Alors que Kylian Mbappé ne souhaite plus s’exprimer sur la polémique, Booba ne compte pas s’arrêter là. Après le clash entre l’attaquant du Real Madrid et Orelsan, le rappeur originaire des Hauts-de-Seine en a rajouté une couche afin d’alimenter le buzz.

Rien à dire, ça ne m'intéresse pas », lâchait le capitaine des Bleus mercredi en conférence de presse. La star du Real Madrid s’était déjà lâchée sur le réseau social X. Le chapitre est clos pour Kylian Mbappé . Après son tacle à Orelsan, l’attaquant de l’équipe de France a décidé de ne plus s’exprimer sur le sujet. «», lâchait le capitaine des Bleus mercredi en conférence de presse. La star du Real Madrid s’était déjà lâchée sur le réseau social X.

Agacé par les paroles du rappeur caennais dans un nouveau morceau (« tu vas faire couler ta ville comme les Mbappé »), l’actionnaire majoritaire du Stade Malherbe Caen révélait que l’artiste n’avait « fait que nous supplier pour entrer avec 1% sans payer parce qu’il a pas un rond mais pour avoir la bonne image du petit gars de Normandie ». En tant que fidèle détracteur de Kylian Mbappé, Booba n’a rien raté de ces échanges et s’est permis d’entrer dans la polémique. Le rappeur du 92 a d’abord validé « les termes » d’Orelsan, tout en le félicitant pour la promo offerte par l’attaquant.

Puis le résident de Miami aux Etats-Unis a réagi à une vidéo de L’Equipe où le supporter de Caen évoque sa pratique de différents arts martiaux depuis huit ans. « Orelsan, en gros si tu croises Mbappé et qu’il fait la tortue ninja il est cuit !!! C’est fort nan c’est vraiment fort !!! », a encore applaudi Booba, avant de reprocher à Kylian Mbappé son absence dans l’effectif caennais. « Mais en vrai si il aimait autant son club, il jouerait pour son club, a lâché B2O. C’est toi le bon. Et pour pas un rond. » A priori, le Merengue n’a pas prévu d’évoluer en National.