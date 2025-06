14,5ME d'impôts, Kylian Mbappé reçoit la facture

Dans : Kylian Mbappé.

Par Claude Dautel

Le fisc espagnol a déjà prouvé dans le passé qu'il ne faisait aucun cadeau aux footballeurs et Kylian Mbappé le savait quand il a signé son contrat avec le Real Madrid. L'heure est venue pour lui de payer ses impôts espagnols et cela pique.

Toute peine mérite salaire, et tout salaire vaut de payer des impôts. En s'engageant l'été dernier avec les Merengue, Kylian Mbappé savait qu'il devrait se plier aux règles qui existent en Espagne, et l'attaquant français l'a fait sans aucune hésitation. Ce dimanche, et alors que la première année du contrat de Mbappé avec le Real Madrid s'achève et donc sa première année de résidence fiscale, le média économique El Economista s'est penché sur ce que la star tricolore va devoir payer au fisc espagnol compte tenu des barèmes en place de l'autre côté des Pyrénées.

Et selon le site spécialisé, Kylian Mbappé va devoir régler 14,5 millions d'euros d'impôts, ce qui correspond à environ 45% de l'argent qu'il a gagné en tant que joueur du Real Madrid. Mais évidemment, en plus de son salaire de joueur, la star française a également de nombreux contrats publicitaires personnels qui font gonfler son salaire et expliquent ce total de 14,5ME.

Mbappé paiera moins s'il prolonge à Madrid

Cependant, Kylian Mbappé pourra compter sur une loi récente que certains avaient baptisé en Espagne de Loi Mbappé. Car en décidant d'être imposé en Espagne, et arrivant de France, le champion du monde 2018 pourra bénéficier d'un abattement de 20% sur la part locale de ses impôts en décidant d'investir. Mais pour avoir ce droit, il doit résider à Madrid et maintenir ces investissements pendant au moins six ans...sachant que Mbappé n'a signé que cinq ans avec le club de Florentino Perez.

De là à y voir un argument pour que l'ancien joueur du PSG prolonge avec Madrid, il y a un pas que les économistes espagnols ne franchissent pas. En effet, nombreux sont ceux qui pensent que cette fameuse Loi Mbappé n'est pas si valable que cela pour les footballeurs. « Dire que Mbappé vient grâce à ça n'a pas beaucoup de sens. Pour s'y retrouver, il faudrait que Mbappé investisse 250 millions d'euros dès sa première année à Madrid », a reconnu Francisco Salinas, directeur fiscal d’un cabinet d’avocats.