Un joueur de Strasbourg signe à Toulouse

Dans un communiqué publié ce mercredi après-midi, Toulouse a officialisé la signature en prêt de Pape Demba Diop en provenance de Strasbourg.

« En ce 7 janvier 2026, le Toulouse Football Club est heureux d’accueillir le milieu de terrain sénégalais Pape Demba Diop dans ses rangs, prêté jusqu’à la fin de saison sans option d’achat par le Racing Club de Strasbourg » écrit le TFC avant de poursuivre en présentant sa nouvelle recrue. « International sénégalais passé par toutes les catégories jeunes, c’est à la CAN des moins de 20 ans en 2023 qu’il va véritablement se révéler…Une sélection qui va lui ouvrir les portes des plus grands championnats européens. Titulaire indiscutable durant la compétition, ce dernier va enchaîner les performances de haute-volée (…) « Milieu de terrain de 1m82, sa puissance physique, sa capacité à se projeter vers l’avant, sa technicité, sa vision du jeu et sa bonne finition près des cages seront des atouts importants pour le TéFéCé au cours des 6 prochains mois, lui qui portera le numéro 18 ».