𝗖𝗮𝗿𝗹𝗲𝘀 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝗲𝘇 𝗡𝗼𝘃𝗲𝗹𝗹 va quitter Toulouse
Carles Martinez Novell

TFC : Carles Martinez Novell quitte Toulouse

TFC29 avr. , 10:20
parClaude Dautel
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Comme cela était pressenti, Carles Martinez Novell quittera son poste d'entraîneur du Toulouse Football Club.
« Au terme de la saison sportive, la collaboration entre le Toulouse Football Club et Carles Martinez Novell arrivera à son terme et ne sera pas prolongée. Vainqueur de la Coupe de France en 2023 en tant qu’entraîneur adjoint, Carles a été nommé à la tête de l’équipe professionnelle la saison suivante. Il a dirigé le Toulouse FC durant trois saisons, disputant notamment une campagne européenne et comptabilisant, à ce jour, 118 rencontres toutes compétitions confondues à la tête de l’équipe. Par son investissement au quotidien, ses qualités humaines et son expertise, il a largement contribué à la progression du club au fil des saisons. Le Toulouse FC tient à remercier chaleureusement Carles Martínez Novell pour son engagement et le travail accompli durant ces années, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », précise le TFC dans un communiqué.
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Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
69302235682543
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
57311768503416
4
O. Lyonnais
57311768483216
5
Rennes
56311687544212
6
O. Marseille
533116510594118
7
Monaco
51311561054477
8
Strasbourg
463013710493910
9
Lorient
41311011104247-5
10
Toulouse
3831108134344-1
11
Brest
3830108124147-6
12
Paris
3831911114047-7
13
Angers SCO
343197152643-17
14
Le Havre
3131613122942-13
15
Nice
303179153557-22
16
Auxerre
2531510162742-15
17
Nantes
203148192651-25
18
Metz
163137213170-39

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