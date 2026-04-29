TFC : Carles Martinez Novell quitte Toulouse

Comme cela était pressenti, Carles Martinez Novell quittera son poste d'entraîneur du Toulouse Football Club.

« Au terme de la saison sportive, la collaboration entre le Toulouse Football Club et Carles Martinez Novell arrivera à son terme et ne sera pas prolongée. Vainqueur de la Coupe de France en 2023 en tant qu’entraîneur adjoint, Carles a été nommé à la tête de l’équipe professionnelle la saison suivante. Il a dirigé le Toulouse FC durant trois saisons, disputant notamment une campagne européenne et comptabilisant, à ce jour, 118 rencontres toutes compétitions confondues à la tête de l’équipe. Par son investissement au quotidien, ses qualités humaines et son expertise, il a largement contribué à la progression du club au fil des saisons. Le Toulouse FC tient à remercier chaleureusement Carles Martínez Novell pour son engagement et le travail accompli durant ces années, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », précise le TFC dans un communiqué.