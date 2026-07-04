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Une jeune pépite suédoise signe à Strasbourg

RCSA04 juil. , 13:46
parCorentin Facy
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Le Racing Club de Strasbourg a officialisé ce samedi la signature du jeune milieu offensif suédois Benjamin Brantlind (17 ans).
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C est faux ce n est pas vrai.

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En effet Mc Court est plus que jamais ouvert à une vente, et aux dernières nouvelles, ce serait bien l'Arabie Saoudite qui serait le futur acquéreur de l'OM , car vu la nouvelle offre astronomique sur la table , Mac Court est sur le point de céder pour financer son futur projet, Project Liberty .."money talks" ! Et il se dit aussi , de source sûre , parmi des membres du consortium et parmi les proches de Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salmane , que Jacques-Henry Eyraud serait aussi sur la short list pour occuper le poste de Président de l'OM.Et tous les démentis, les "contre feu" ,sont là pour détourner les regards, et ainsi éviter les fuites et les indiscrétions, toujours néfastes à la finalisation de ce genre de négociations....

OM : Greenwood vendu, on connaît la date

VENTE GREENWOOD : Un RMIste et un chômeur colocataires Marseillais : " -- Moi Greenwood j'en demande 80 millions pas moins ! - Non faut être réaliste ... moi à 60 millions , je le laisse partir, on a plus un rond ! " "- Oh la la ... ça me fais penser .... on peut toujours pas payer le loyer de la coloc !!! 😂🤣

Le PSG refuse de payer 50ME pour cet international français

Et heureusement !!! Non mais au secours. C'est quoi cette piste DÉGUEULASSE !? jamais de la vie !

OM : Lorenzi foudroyé par Chelsea au mercato

Grégoire Lorenzini aura beaucoup de travail !

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ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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Le Havre
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