ICONSPORT_278316_0016

Strasbourg, troisième club français à remporter une Coupe d'Europe ?

RCSA28 nov. , 13:00
parNathan Hanini
2
Avec une belle victoire contre Crystal Palace, le Racing club de Strasbourg se hisse à la deuxième place du classement de la Conférence League. Avec un effectif large cette saison, Liam Rosenior peut avoir de grandes ambitions dans cette compétition.
C’est l’adversaire le plus coriace de la poule pour le Racing club de Strasbourg. Les Alsaciens ont disposé de Crystal Palace ce jeudi en Conference League 2-1. Menés en début de rencontre, les hommes de Liam Rosenior ont inversé la tendance et se hissent à la deuxième place du classement à deux journées de la fin du championnat. Grâce à ce succès, le RCSA est à minima qualifié pour les barrages. Mais l’ambition des Alsaciens est plus forte. Dans un premier temps, Strasbourg veut garder sa place dans le haut du classement.

Strasbourg doit aller au bout

Mais certains suiveurs pensent que Strasbourg a les armes pour remporter cette Conference League. C’est le cas d’Etienne Moatti. Sur le plateau de l’Equipe du soir, le journaliste y croit dur comme fer, Strasbourg a tout pour aller au bout. « Mais connaissez-vous l’ambition de Strasbourg dans cette compétition ? Pour moi, c’est d’aller au bout. Peut-être qu’ils n’ont pas envie de le crier sur tous les toits, mais je peux vous dire qu’à Strasbourg, ils y pensent. C’est une compétition qui est à la portée d’une équipe française avec les moyens de Strasbourg, » explique-t-il.
Une victoire en Conference League marquerait l’arrivée de BlueCo dans le paysage alsacien. De plus, une victoire strasbourgeoise serait une aubaine pour l’indice UEFA français. Une occasion en or d’accrocher une quatrième coupe d’Europe dans l’histoire du championnat français, après celle de l'OM et les deux du PSG. Reste à savoir si Liam Rosenior a l'effectif suffisant pour jouer sur plusieurs tableaux jusqu’à la fin de la saison. En championnat, les Alsaciens ont légèrement marqué le pas sur ce mois de novembre.
Strasbourg

Strasbourg

Ligue 1 #5
V
D
V
V
D
Ligue 1
Ligue 1
Matchs13
V
Victoire7
M
Match nul1
D
Défaite5
Buts Marqués24
Buts Encaissés17

Matchs Récents

Tout afficher
27 novembre 2025 à 21:00
Europa Conference League
StrasbourgStrasbourg
2
1
Match terminé
Crystal PalaceCrystal Palace
22 novembre 2025 à 17:00
Ligue 1
LensLens
1
0
Match terminé
StrasbourgStrasbourg

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
J. Panichelli
9.

J. Panichelli

ARGARG Âge 23 Attaquant
Matchs13
Buts9
Passes décisives0
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
E. Esseh Emegha
10.

E. Esseh Emegha

NEDNED Âge 22 Attaquant
Matchs6
Buts4
Passes décisives2
Jaune3
Rouge0
Jaune Rouge0
2
Articles Recommandés
ICONSPORT_278179_0146
OM

Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe

Ligue des Champions
Ligue des Champions

5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands

ICONSPORT_235638_0017
OL

Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit

ICONSPORT_275963_0111
PSG

PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato

Fil Info

16:30
Ce joueur de l'OM au sommet de l'Europe
16:00
5 équipes en LdC, la France vise la cour des grands
15:30
Un deal en or avec Manchester City, l'OL y croit
15:00
PSG : Nasser Al-Khelaïfi a toujours son chouchou au mercato
14:40
OM : Roberto De Zerbi est fou, Adrien Rabiot confirme
14:20
CdF : Le programme du 8e tour pour les équipes de L2
14:00
Le PSG c'est au Parc, la promesse d'un candidat à la Mairie de Paris
13:40
Griezmann à l’OM, le Vélodrome est prêt à exploser
13:35
OM : De Zerbi fait une annonce sur Nayef Aguerd

Derniers commentaires

Strasbourg, troisième club français à remporter une Coupe d'Europe ?

Une coupette qui fait quand meme bander quand tu arrive au bout... perso jaurai bien été a Tirana pour la finale en 2022

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

Faut pas se mentir, on a eu un tirage facile cette année. Mais comme d'habitude, en europe on fait le job!

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

c'est bien , toi, foot lucide, tonton et j'en oublie vous savez tout, vous avez un avis sur tout, surtout lorsque ça concerne l'OL. Connais tu Umberto Eco ?

C’est confirmé, John Textor a bien arnaqué l’OL

Le club n'etait pas dans le caniveau, il est arrivé au moment d'une generation exceptionnel ( 2 finales et un titre de champion de France Cadet) dont il a su profiter... et dont je faisais partie d'ailleurs. Et ce n'etait pas SON club Sa grosse qualité c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes

Tel-Aviv dégoûté par le « respect » de l’OL

70ème au classement UEFA quand même...

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
3013931271116
2
O. Marseille
2813913331221
3
Lens
2813913221111
4
LOSC Lille
2313724271710
5
Strasbourg
221371524177
6
O. Lyonnais
211363418153
7
Rennes
211356223185
8
Monaco
201362525250
9
Nice
17135261823-5
10
Toulouse
161344518171
11
Angers SCO
16134451115-4
12
Paris
14134272025-5
13
Le Havre
14133551320-7
14
Brest
13133461723-6
15
Metz
11133281430-16
16
Nantes
11132561219-7
17
Lorient
11132561527-12
18
Auxerre
813229719-12

Loading