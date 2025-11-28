Strasbourg, troisième club français à remporter une Coupe d'Europe ?

Avec une belle victoire contre Crystal Palace, le Racing club de Strasbourg se hisse à la deuxième place du classement de la Conférence League. Avec un effectif large cette saison, Liam Rosenior peut avoir de grandes ambitions dans cette compétition.

C’est l’adversaire le plus coriace de la poule pour le Racing club de Strasbourg. Les Alsaciens ont disposé de Crystal Palace ce jeudi en Conference League 2-1. Menés en début de rencontre, les hommes de Liam Rosenior ont inversé la tendance et se hissent à la deuxième place du classement à deux journées de la fin du championnat. Grâce à ce succès, le RCSA est à minima qualifié pour les barrages. Mais l’ambition des Alsaciens est plus forte. Dans un premier temps, Strasbourg veut garder sa place dans le haut du classement.

Strasbourg doit aller au bout

Mais certains suiveurs pensent que Strasbourg a les armes pour remporter cette Conference League. C’est le cas d’Etienne Moatti. Sur le plateau de l’Equipe du soir, le journaliste y croit dur comme fer, Strasbourg a tout pour aller au bout. « Mais connaissez-vous l’ambition de Strasbourg dans cette compétition ? Pour moi, c’est d’aller au bout. Peut-être qu’ils n’ont pas envie de le crier sur tous les toits, mais je peux vous dire qu’à Strasbourg, ils y pensent. C’est une compétition qui est à la portée d’une équipe française avec les moyens de Strasbourg, » explique-t-il.

Une victoire en Conference League marquerait l’arrivée de BlueCo dans le paysage alsacien. De plus, une victoire strasbourgeoise serait une aubaine pour l’indice UEFA français. Une occasion en or d’accrocher une quatrième coupe d’Europe dans l’histoire du championnat français, après celle de l'OM et les deux du PSG. Reste à savoir si Liam Rosenior a l'effectif suffisant pour jouer sur plusieurs tableaux jusqu’à la fin de la saison. En championnat, les Alsaciens ont légèrement marqué le pas sur ce mois de novembre.