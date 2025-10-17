ICONSPORT_272982_0363

Strasbourg : Le PSG ne leur fait pas peur

RCSA17 oct. , 13:20
parNathan Hanini
Ce vendredi soir, le Paris Saint-Germain reçoit le Racing Club de Strasbourg dans un choc de Ligue 1. Les deux formations ont l’occasion de tenir la tête du championnat après la rencontre. Les Alsaciens viennent avec de l’ambition du côté du Parc des Princes.
La Ligue 1 reprend ses droits ce vendredi avec l’affiche entre le Paris Saint-Germain et le Racing club de Strasbourg. Leader, le club de la capitale accueille le troisième du championnat. Un choc de haut de tableau entre deux formations joueuses. Luis Enrique aborde cette rencontre de manière plus sereine qu’en début de saison. Le technicien espagnol retrouve du monde pour la rencontre après l’hécatombe du mois de septembre. De son côté Strasbourg arrive en terre parisienne avec l’ambition de récupérer trois points. Les Alsaciens n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. 

Abdoul Ouattara veut gagner

En conférence de presse, Abdoul Ouattara n’a pas caché son envie de battre le PSG ce vendredi. Le jeune joueur de 19 ans a confiance dans ce qu’a mis en place son entraîneur Liam Rosenior pour venir à bout du club de la capitale. « On essaye d’aborder la rencontre de la meilleure des manières possibles. Nous avons les moyens de gagner au Parc des Princes. On a travaillé tout au long de la semaine pour ça et on se sent prêt pour aller là-bas et prendre les trois points, » explique-t-il dans un premier temps avant d’ajouter. « Il faut écouter les consignes du coach, faire ce que le coach a demandé à la lettre près, s’aider les uns les autres, courir, mettre de l’intensité, jouer notre football, puis on verra le résultat. Si on arrive à le faire, on serait leader du championnat, mais il faut prendre match après match et continuer comme ça, » conclut-il. Un discours qui symbolise l’équipe alsacienne. Avant la rencontre, il n’y a qu’un point d’écart entre les deux formations au classement. 

Ligue 1

17 octobre 2025 à 20:45
Paris Saint Germain
20:45
Strasbourg
3
