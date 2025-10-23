Strasbourg - Jagiellonia Białystok : Les compos (18h45 sur Canal+ Sport)

De Zerbi fait perdre l'OM, ce consultant accuse

en lisant ton vomi sur tous les articles sur ce match, oui car pas un seul n echappe a ta dob verbale, tu n arrives pas a dire que le premier jaune , il est à 2,5M et que le ballon part fort. a aucun moment il ne peut enlever sa main. mais en parlant d ego surdimentionné, je pense que ta haine et ta debilité sont a un niveau stratospherique. trouves toi une occupation qui ne joue pas sur ton intellect de babouin....