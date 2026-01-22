ICONSPORT_274613_0153
Félix Lemaréchal

Strasbourg enregistre une vente à 7 ME

RCSA22 janv. , 17:20
parQuentin Mallet
0
Un an et demi après son arrivée au RC Strasbourg, Félix Lemaréchal s'apprête déjà à repartir. La faute à un temps de jeu réduit qui ne lui permet pas de progresser comme il le voudrait.
Beaucoup utilisé par Liam Rosenior lors des trois premiers mois de la saison, Félix Lemaréchal a progressivement vu son temps de jeu s'amoindrir au point de n'être considéré plus que comme un deuxième, voire un troisième couteau. A cause de prestations de moins en moins convaincantes pendant l'automne, l'international Espoirs français s'est fait reléguer sur le banc, et les choses ne se sont pas améliorées avec l'arrivée de Gary O'Neil à la tête de Strasbourg.
Le mercato hivernal approchant de son terme, la direction strasbourgeoise a décidé de s'activer pour lui trouver une porte de sortie. Et selon les informations de Sacha Tavolieri, l'ancien Monégasque va s'engager avec le Club Brugge, en Belgique. Un accord de principe a été trouvé avec le RCSA pour un transfert sec d'un montant compris entre 6 et 7 millions d'euros. Pour rappel, il était arrivé contre un chèque de 6 millions d'euros en août 2024. Cette saison, Félix Lemaréchal a distribué 4 passes décisives en 16 apparitions toutes compétitions confondues.
F. Lemaréchal

F. Lemaréchal

FranceFrance Âge 22 Milieu

Europa Conference League

2025/2026
Matchs5
Buts0
Passes décisives2
Jaune0
Rouge0
Jaune Rouge0

Ligue 1

2025/2026
Matchs11
Buts0
Passes décisives2
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_278257_0708
PSG

Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve

ICONSPORT_245626_0034
TV

« A l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années », elle arrête le football

Jonas Wind
OL

Blessé pour trois mois, il attend l'OL en juin

ICONSPORT_279655_0005
Europa League

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Fil Info

22 janv. , 18:40
Dro Fernandez star du PSG, Luis Enrique vend du rêve
22 janv. , 18:20
« A l'affût de mon moindre fourchage de langue depuis des années », elle arrête le football
22 janv. , 18:00
Blessé pour trois mois, il attend l'OL en juin
22 janv. , 17:41
Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)
22 janv. , 17:40
OM : Greenwood à MU, la réunion qui change tout
22 janv. , 17:00
L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli
22 janv. , 16:30
Le Sénégal exclu de la CAN 2027, la sanction ultime
22 janv. , 16:00
Une très mauvaise surprise attend Fofana à l’OL

Derniers commentaires

Berne - OL : Les compos (18h45 sur Canal+ Live10)

Pas de tolisso!!!! Il n'a pourtant pas joué le dernier match, je suis surpris.

EL : Berne-OL, ce sera sur Canal+ Live10

perso, ça sera un commentaire espagnol ou anglais.

L’OM ridiculisé par Liverpool, De Zerbi accuse Rulli

Bouh Bouh GM AVFF

Indice UEFA : L’OL et Lille appelés pour sauver la France

6 pts pour le 1er et ensuite tu descends de 0.25 il me semble pour l'europa c'est 12 en ldc et 4 en conference

OM : « C’est un problème », Pierre Ménès se paie Greenwood

Même si globalement tu n'as pas complétement tort, tu caricaturistes trop pour que ce soit pertinent. Le match contre Angers ou celui contre le PSG te donneraient tort par exemple. En revanche quand ça ne tourne pas très bien, oui, Greenwood est souvent celui qui débloque les situations. Mais de la à parler de dépendance, ou qu'il faut en permanence que ça passe par un exploit individuel de sa part, c'est méconnaitre le contenu des matchs. C'est le commentaire d'un gars qui ne regarde que les résumés.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
43181413321319
2
Paris Saint Germain
42181332401525
3
O. Marseille
35181125411922
4
O. Lyonnais
3318103527189
5
LOSC Lille
3218102633258
6
Rennes
311887330255
7
Strasbourg
271883728226
8
Toulouse
261875629236
9
Monaco
23187292833-5
10
Brest
22186482429-5
11
Angers SCO
22186482025-5
12
Lorient
22185762330-7
13
Paris
19185492432-8
14
Le Havre
19184771624-8
15
Nice
181853102135-14
16
Nantes
141835101730-13
17
Auxerre
121833121428-14
18
Metz
121833121940-21

Loading