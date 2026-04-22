Enciso

Strasbourg peut faire un énorme cadeau à la Ligue 1

RCSA22 avr. , 22:30
parEric Bethsy
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Demi finaliste de la Coupe de France et de la Ligue Europa Conférence, Strasbourg a plusieurs options pour retrouver l’Europe la saison prochaine. Ainsi, une autre équipe française ou étrangère pourrait en profiter pour récupérer un billet imprévu.
Strasbourg a clairement choisi ses priorités. Membre du dernier carré en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence, le pensionnaire de la Meinau a mis le championnat de côté. Il faut dire que l’équipe entraînée par Gary O’Neil, même en cas de victoire dans son match en retard à Brest, est distancée par le wagon européen. L’entraîneur anglais a donc choisi un onze remanié dimanche dernier, quitte à s’exposer à une lourde défaite à domicile contre le Stade Rennais (0-3).

Strasbourg, un cas particulier

L’essentiel est ailleurs pour Strasbourg qui a deux autres chemins possibles afin de retrouver l’Europe la saison prochaine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le club alsacien peut faire le bonheur d’une autre équipe en France ou à l’étranger. En cas de sacres en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence, Strasbourg se qualifierait pour la Ligue Europa, et son deuxième billet pour la C3 serait offert à une formation en dehors des cinq principaux championnats européens. La situation s’est présentée la saison dernière lorsque Chelsea, qualifié pour la Ligue des Champions via la Premier League et vainqueur de la C4, avait vu son accès à la Ligue Europa offert au Dinamo Zagreb.
A noter que Strasbourg peut aussi faire les affaires d’une écurie de Ligue 1 dans un scénario bien précis. Si le Racing remporte seulement la Ligue Europa Conférence, s’il termine septième en championnat pendant que Lens gagne la Coupe de France, la huitième place de Ligue 1 serait alors synonyme de barrages pour la C4. Bien sûr, on n’en est pas encore là. Strasbourg devra déjà sortir le Rayo Vallecano en demies de C3.
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faudrait peut etre rectifier le classement lille est 4em et l'OL 3em

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Tu me confonds avec ta personne. ^^ Je ne me courbe devant personne.

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reponds leurs pas a ces trou de balles,,ils ne meritent pas d'attention.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
66292135652540
2
Lens
62292027572928
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Paris
3830911104046-6
11
Toulouse
3730107134142-1
12
Brest
3729107123844-6
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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