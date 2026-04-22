Strasbourg peut faire un énorme cadeau à la Ligue 1

Demi finaliste de la Coupe de France et de la Ligue Europa Conférence, Strasbourg a plusieurs options pour retrouver l’Europe la saison prochaine. Ainsi, une autre équipe française ou étrangère pourrait en profiter pour récupérer un billet imprévu.

Strasbourg a clairement choisi ses priorités. Membre du dernier carré en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence, le pensionnaire de la Meinau a mis le championnat de côté. Il faut dire que l’équipe entraînée par Gary O’Neil, même en cas de victoire dans son match en retard à Brest, est distancée par le wagon européen. L’entraîneur anglais a donc choisi un onze remanié dimanche dernier, quitte à s’exposer à une lourde défaite à domicile contre le Stade Rennais (0-3).

Strasbourg, un cas particulier

L’essentiel est ailleurs pour Strasbourg qui a deux autres chemins possibles afin de retrouver l’Europe la saison prochaine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le club alsacien peut faire le bonheur d’une autre équipe en France ou à l’étranger. En cas de sacres en Coupe de France et en Ligue Europa Conférence, Strasbourg se qualifierait pour la Ligue Europa, et son deuxième billet pour la C3 serait offert à une formation en dehors des cinq principaux championnats européens. La situation s’est présentée la saison dernière lorsque Chelsea, qualifié pour la Ligue des Champions via la Premier League et vainqueur de la C4, avait vu son accès à la Ligue Europa offert au Dinamo Zagreb.