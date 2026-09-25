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« Salut, c’est Frank Leboeuf », il fait sa pub pour Chelsea et Strasbourg

RCSA25 sept. , 22:00
parGuillaume Conte
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Ancien joueur de Strasbourg et de Chelsea, Frank Leboeuf estime être l’homme parfait pour aider les propriétaires des deux clubs à tirer le meilleur de ce partenariat.
« Salut, c’est Frank Leboeuf ». Champion du monde 1998 et ancien joueur du Racing et de Chelsea, le défenseur central des Bleus a envie de mettre son grain de sel dans l’univers de Blue Co. Dans un entretien pour le site Mr Gamble, Frank Leboeuf n’a pas caché qu’il avait toutes les qualités requises pour avoir son mot à dire, et faire en sorte que la relation entre Chelsea et Strasbourg soit plus prolifique. Les deux clubs sont dirigés par Blue Co, mais la formation londonienne est bien évidemment la tête d’affiche. Et cela donne des moments de tension, comme quand les pensionnaires de Stamford Bridge sont allés chercher Liam Rosenior en pleine saison, alors que Strasbourg comptait sur lui.

Leboeuf envoie un message au boss de Chelsea

Après les changements dans l’organigramme chez les propriétaires ces dernières semaines, c’est Behdad Eghbali qui a pris le contrôle majoritaire de Blue Co via sa société Clearlake Capital. Et Frank Leboeuf n’a pas hésité à interpeller directement le dirigeant américain d’origine iranienne. « Regardez ma connexion avec Chelsea et Strasbourg. J’aimerais tellement travailler pour ces clubs et dans ce système, car j’adore le football et je connais bien ce monde. David Beckham a créé un projet à succès à l’Inter Miami, que les joueurs veulent rejoindre parce qu’il est géré de manière professionnelle et qu’il est animé par cette passion. Je ne le ferais pas pour moi. Je le ferais pour le football. Je connais Behdad Eghbali à Chelsea, et je connais Marc Keller à Strasbourg, et nous échangeons parfois ; chaque fois qu’ils auront besoin de moi, j’irai », a assuré celui qui est au moins aussi célèbre chez les jeunes pour son passé de footballeur que pour son spot publicitaire pour une société de vente de voitures. En tout cas, le message est passé.

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Quelle réalité. Ta réalité ! Tu juges sur un match. ? Tout ca pour expliquer que l autre est meilleur en 9

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Qui a dit qu’il ne pouvait pas marquer en étant à gauche ? Mbappé on le demande à gauche parce que c’est là qu’il commence et ensuite il retourne dans l’axe, est pas une punition d’être à gauche hein. Ensuite Mbappé a mis son but et c’est tout, sur un bon pressing initié par Dembele puis les autres qui suivent, et Dembele dans le jeu fait son match c’est le meneur toute la deuxième période. En fait tu comprends tellement rien au ballon que c’est fascinant. Dembele en 9 c’est un faux 9 l’objectif c’est qu’il fasse son pressing et fasse beaucoup dans le jeu, ce qu’il a fait. Tu ne juges que aux stats c’est tellement ne rien comprendre, si Cherki met son but en première Dembele joue bien parce que c’est lui qui fait la passe du coup ? Comme en-dessous t’es en train de dire que la sortie de Mbappé change tout, non mais Mbappé en dehors de son but il fait rien du match c’est sidérant de rien capter à ce sport à ce point.

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On a bien vu la deuxième mi-temps ou la défense Turque a été soulagée de le voir sortir. Les Turques qui ont trouvé un deuxième souffle alors qu'ils étaient en infériorité numérique. L'Equipe de France ne peut pas se passer de Kylian Mbappé. Bref... il va falloir que Zinedine Zidane réfléchisse sur le cas Dembélé qui a été catastrophique ce soir.

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