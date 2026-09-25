« Salut, c’est Frank Leboeuf », il fait sa pub pour Chelsea et Strasbourg

Ancien joueur de Strasbourg et de Chelsea, Frank Leboeuf estime être l’homme parfait pour aider les propriétaires des deux clubs à tirer le meilleur de ce partenariat.

« Salut, c’est Frank Leboeuf ». Champion du monde 1998 et ancien joueur du Racing et de Chelsea, le défenseur central des Bleus a envie de mettre son grain de sel dans l’univers de Blue Co. Dans un entretien pour le site Mr Gamble, Frank Leboeuf n’a pas caché qu’il avait toutes les qualités requises pour avoir son mot à dire, et faire en sorte que la relation entre Chelsea et Strasbourg soit plus prolifique. Les deux clubs sont dirigés par Blue Co, mais la formation londonienne est bien évidemment la tête d’affiche. Et cela donne des moments de tension, comme quand les pensionnaires de Stamford Bridge sont allés chercher Liam Rosenior en pleine saison, alors que Strasbourg comptait sur lui.

Leboeuf envoie un message au boss de Chelsea

Après les changements dans l’organigramme chez les propriétaires ces dernières semaines, c’est Behdad Eghbali qui a pris le contrôle majoritaire de Blue Co via sa société Clearlake Capital. Et Frank Leboeuf n’a pas hésité à interpeller directement le dirigeant américain d’origine iranienne. « Regardez ma connexion avec Chelsea et Strasbourg. J’aimerais tellement travailler pour ces clubs et dans ce système, car j’adore le football et je connais bien ce monde. David Beckham a créé un projet à succès à l’Inter Miami, que les joueurs veulent rejoindre parce qu’il est géré de manière professionnelle et qu’il est animé par cette passion. Je ne le ferais pas pour moi. Je le ferais pour le football. Je connais Behdad Eghbali à Chelsea, et je connais Marc Keller à Strasbourg, et nous échangeons parfois ; chaque fois qu’ils auront besoin de moi, j’irai », a assuré celui qui est au moins aussi célèbre chez les jeunes pour son passé de footballeur que pour son spot publicitaire pour une société de vente de voitures. En tout cas, le message est passé.