Le Danemark après l’OM, Hojbjerg présente ses excuses

Le Danemark après l’OM, Hojbjerg présente ses excuses

OM25 sept. , 22:30
parEric Bethsy
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Après ses critiques envers son sélectionneur Brian Riemer, Pierre-Emile Hojbjerg a provoqué une grosse polémique au Danemark. Le milieu de l’Olympique de Marseille s’est rapidement aperçu de son erreur et a présenté ses excuses.
Décidément, Pierre-Emile Hojbjerg a le don de se mettre dans de drôles de situations. Le milieu de l’Olympique de Marseille a trouvé le moyen de se retrouver dans le viseur de l’actionnaire Frank McCourt, irrité par l’annulation de son transfert à Newcastle cet été. Même si le Danois a perdu le brassard de capitaine après cet épisode, la situation est finalement rentrée dans l’ordre. Et maintenant, l’ancien joueur de Tottenham fait parler de lui dans son pays. Après la défaite en Norvège (3-2) jeudi en Ligue des Nations, Pierre-Emile Hojbjerg a osé critiquer le choix de son sélectionneur Brian Riemer. Le Marseillais estime qu’il ne doit pas évoluer aux côtés du milieu de l’Atlético Madrid Morten Hjulmand.

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« Le problème, c'est que nous avons deux joueurs du même profil au milieu de terrain, a constaté l’international danois en zone mixte. Peut-être que le sélectionneur devrait en choisir un et laisser l'autre sur le banc, pour privilégier le collectif plutôt que nos propres performances individuelles. Au final, nous devons penser au bien de l’équipe et non à notre propre intérêt. » Une telle déclaration ne pouvait pas passer inaperçue. Les journalistes et consultants danois ont vivement réagi et condamné les propos de Pierre-Emile Hojbjerg, rapidement contraint de présenter ses excuses sur Instagram.
« J'ai commis une erreur pour laquelle je m'excuse auprès de mes coéquipiers, de l'entraîneur et de toutes les personnes impliquées, a regretté l’Olympien. Il ne faut pas parler publiquement de ce que fait un coéquipier ou l'entraîneur, car ça prendra beaucoup plus de place dans les médias et à l'extérieur qu'en réalité. Je peux jouer avec Morten sans problème. C’est un joueur talentueux que je respecte beaucoup, avec qui je me sens bien, et qui, comme moi, donnera tout pour le Danemark. » En attendant de savoir si la déclaration de Pierre-Emile Hojbjerg aura des conséquences sur la prochaine compo, le sélectionneur danois a assuré que le feuilleton était oublié.
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