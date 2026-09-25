Digne va répondre au PSG, ce sera musclé

C'est justement là que ça devient intéressant mon cher Sergio. Sans son leader, l'équipe de France va devoir trouver d'autres ressources contre la Belgique, comment les joueurs vont-ils réagir ?
Dembélé jouait ?
Ousmane Dembélé a été catastrophique en numéro 9 !!! Une petite pensée pour Didier Deschamps qui a été vivement critiqué parce que Kylian Mbappé était en pointe et Ousmane Dembélé sur le côté durant la Coupe du Monde 2026.
Il jouait ?
Alors... tu l'as trouvé comment ton Ballon d'Or ce soir ?! Mdr Tout un petit monde disait que la place de Ousmane Dembélé était au poste de numéro 9. Ousmane Dembélé a été catastrophique ce soir. Par contre... cela ne t'aura pas échappé.... qu'encore une fois... c'est Kylian Mbappé qui fait la différence ce soir. ^^ Bref... Dembélé meilleur que Haalland ? 😂🤣 Tu te drogues... c'est pas possible !
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|13
|5
|4
|1
|0
|8
|3
|5
|11
|5
|3
|2
|0
|10
|2
|8
|11
|5
|3
|2
|0
|8
|3
|5
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|4
|4
|10
|5
|3
|1
|1
|8
|9
|-1
|8
|5
|2
|2
|1
|8
|7
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|6
|5
|1
|7
|5
|2
|1
|2
|10
|10
|0
|6
|5
|1
|3
|1
|9
|9
|0
|6
|5
|2
|0
|3
|7
|12
|-5
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|5
|1
|2
|2
|7
|8
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|5
|6
|-1
|5
|5
|1
|2
|2
|7
|9
|-2
|5
|5
|1
|2
|2
|3
|6
|-3
|4
|5
|1
|1
|3
|9
|9
|0
|4
|5
|1
|1
|3
|4
|11
|-7
|3
|5
|1
|0
|4
|7
|8
|-1
|2
|5
|0
|2
|3
|4
|7
|-3
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