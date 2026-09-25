Digne va répondre au PSG, ce sera musclé

En difficulté pour son retour au Paris Saint-Germain, Lucas Digne peine à exister dans les rotations de Luis Enrique. Critiqué en interne, le latéral gauche se prépare à répondre de la meilleure des manières après la trêve internationale.

Au moment d’acter son retour au Paris Saint-Germain cet été, Lucas Digne n’avait sûrement pas imaginé un tel scénario. Le latéral gauche se doutait bien qu’il serait impossible de déloger l’intouchable Nuno Mendes. Mais pour le moment, l’ancien joueur d’Aston Villa n’est même pas considéré comme la doublure du Portugais. Luis Enrique lui a envoyé un message clair en privilégiant des joueurs polyvalents comme Warren Zaïre-Emery sur le côté de la défense.

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C’est dire à quel point l’entraîneur parisien n’est pas satisfait du rendement de Lucas Digne, pas même convoqué pour le match de Ligue 1 contre l’AS Monaco (1-2) le 4 septembre dernier. Et au cas où le Français n’aurait pas compris, le Paris Saint-Germain a laissé filtrer les reproches adressées à sa recrue, critiquée en interne pour son manque d’implication et accusée de se satisfaire de son rôle de remplaçant. Manifestement, Lucas Digne a bien compris le message. Non convoqué par le sélectionneur Zinédine Zidane, l’international français ne profite pas seulement des jours de repos accordés par Luis Enrique pour se détendre.

Le Parisien s’est envolé avec sa femme et ses enfants à Dubaï. L’occasion pour lui de travailler avec SPS Performance, une entreprise spécialisée dans l'accompagnement de sportifs de haut niveau. Lucas Digne a en effet relayé son activité sur les réseaux sociaux, lui qui s’exerce aux côtés de Mohamed-Ali Cho (Hull City) et de l’ancien Monégasque Helder Costa. Le latéral gauche formé à Lille espère ainsi revenir en excellente condition physique afin de répondre à Luis Enrique, mais aussi à Zinédine Zidane, de la meilleure des manières.