RCSA : Gessime Yassine signe à Strasbourg (officiel)

La clauses de greewood c'est juste par principe mais pas valable juridiquement, en France les clause sont interdites,
Un club qui j’espère descendra en ligue 2!
Je vais me servir un petit cointreau (avec modération)
PAS de verdâtre à Lyon, oust^^.
En fait vous voulez voir partir tout le monde... Greeeenwoood, Rulli, Aubam, Hodjberg... Vous êtes vraiment une bande de rigolo ici
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|43
|18
|14
|1
|3
|32
|13
|19
|42
|18
|13
|3
|2
|40
|15
|25
|32
|17
|10
|2
|5
|36
|17
|19
|32
|18
|10
|2
|6
|33
|25
|8
|30
|17
|9
|3
|5
|25
|17
|8
|30
|17
|8
|6
|3
|29
|24
|5
|26
|18
|7
|5
|6
|29
|23
|6
|24
|17
|7
|3
|7
|26
|21
|5
|23
|18
|7
|2
|9
|28
|33
|-5
|22
|17
|6
|4
|7
|18
|20
|-2
|22
|17
|6
|4
|7
|23
|27
|-4
|22
|18
|5
|7
|6
|23
|30
|-7
|18
|17
|4
|6
|7
|15
|23
|-8
|18
|18
|5
|3
|10
|21
|35
|-14
|16
|17
|4
|4
|9
|22
|31
|-9
|14
|17
|3
|5
|9
|16
|28
|-12
|12
|18
|3
|3
|12
|14
|28
|-14
|12
|17
|3
|3
|11
|18
|38
|-20
𝙂𝙚𝙨𝙨𝙞𝙢𝙚 𝙔𝙖𝙨𝙨𝙞𝙣𝙚 𝙖𝙪 𝙍𝙖𝙘𝙞𝙣𝙜 🇲🇦🤝 Le Racing et l'USL Dunkerque ont trouvé un accord pour l'arrivée de Gessime Yassine. L'attaquant de 20 ans s'est engagé pour une durée de 4 saisons et demi 👋 Le communiqué 👇 ▸ #Yassine2030