ICONSPORT_281424_0272
Gessime Yassine

RCSA : Gessime Yassine signe à Strasbourg (officiel)

RCSA17 janv. , 20:04
parMehdi Lunay
Strasbourg réalise un très gros coup en Ligue 2. Le club alsacien a annoncé le transfert de l'ailier marocain Gessime Yassine (20 ans). Champion du monde U20 avec le Maroc en 2025, il arrive en provenance de Dunkerque pour 7 millions d'euros. Le natif des Bouches-du-Rhône s'est engagé avec le Racing jusqu'en 2030.
