Le Barça rêve d’un buteur qui cartonne en Ligue 1

Strasbourg a cassé sa tirelire en dépensant 17 millions d’euros pour recruter Joaquin Panichelli à Alavès lors du mercato estival. Un coup gagnant puisque l’attaquant argentin est déjà la cible du FC Barcelone.
Meilleur buteur de Ligue 1 avec 9 buts en 11 journées, Joaquin Panichelli fait très forte impression depuis son arrivée à Strasbourg. L’attaquant de 23 ans, véritable tueur dans la surface de réparation, impressionne par sa puissance et par son sens du but largement au-dessus de la moyenne. Ses prestations n’ont échappé à personne en France, mais la résonance de son incroyable début de saison va bien au-delà de l’Hexagone. La preuve, le Mundo Deportivo nous apprend que le FC Barcelone a déjà manifesté son intérêt pour l’ancien attaquant d’Alavès. Pour rappel, le club blaugrana est la recherche d’un avant-centre pour la saison prochaine puisque le contrat de Robert Lewandowski expire en juin 2026.

Le Barça à fond sur Joaquin Panichelli 

La priorité du Barça n’est autre que Julian Alvarez, mais les dirigeants catalans ont activé des pistes de secours, dans le cas où le dossier du buteur de l’Atlético de Madrid serait trop onéreux. Le média espagnol indique ainsi que Joaquin Panichelli fait partie des attaquants suivis par le Barça, car ce dossier est considéré comme « à moindre coût » par Joan Laporta et l’état-major blaugrana. Il faudra pourtant signer un énorme chèque à Strasbourg pour arracher Joaquin Panichelli de la Meinau, le Racing n’ayant aucun problème d’argent et n’ayant pas non plus dans l’idée de brader ses jeunes joueurs à fort potentiel. Le Mundo Deportivo indique par ailleurs que l’attaquant camerounais Etta Eyong, révélation de la Liga depuis le début de la saison, est une autre cible du Barça en cas d’échec des dossiers Julian Alvarez et Joaquin Panichelli. 
0
