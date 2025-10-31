Le Barça rêve d’un buteur qui cartonne en Ligue 1

@limax Perso je m'en tape, déjà qu'on me dit que je suis dans le clubisme donc bon ^^.
Il va mettre Ramos.
Tous les matchs sont importants je pense. Lorient n'avait pas l'air important et ce sont deux points perdus.
Peut être qu'il s'est mal échauffé avant le match. Qu'il prenne son temps pour revenir et être le plus en forme possible en 2026. Nos pensées vont vers lui.
Salah a fait une saison superbe mais Hakimi mérite sur sa régularité et sa moisson de titre 2025. Un joueur qui représente l'énergie à l'état pur, on ne part pas à la guerre sans lui.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|21
|10
|6
|3
|1
|20
|9
|11
|20
|10
|6
|2
|2
|23
|16
|7
|19
|10
|6
|1
|3
|24
|11
|13
|19
|10
|6
|1
|3
|21
|12
|9
|19
|10
|6
|1
|3
|16
|12
|4
|19
|10
|6
|1
|3
|14
|10
|4
|17
|10
|5
|2
|3
|22
|13
|9
|17
|10
|5
|2
|3
|16
|15
|1
|14
|10
|4
|2
|4
|17
|15
|2
|12
|10
|3
|3
|4
|12
|16
|-4
|12
|10
|2
|6
|2
|14
|16
|-2
|11
|10
|3
|2
|5
|17
|20
|-3
|10
|10
|2
|4
|4
|8
|14
|-6
|9
|10
|2
|3
|5
|14
|18
|-4
|9
|10
|2
|3
|5
|10
|15
|-5
|9
|10
|2
|3
|5
|13
|22
|-9
|7
|10
|2
|1
|7
|7
|16
|-9
|5
|10
|1
|2
|7
|8
|26
|-18
Loading
🇦🇷 10 goals in 13 matches this season 🇦🇷 6 consecutive games scoring FIFA World Cup in sight for Joaquín Panichelli ⭐️