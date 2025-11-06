CL : Strasbourg réussit son coup en Suède

3e journée de la Conférence League :

Gamla Ullevi (Göteborg, Suède).

BK Hacken - Strasbourg : 1-2.

Buts : Dembe (62e) pour le BK Häcken ; Enciso (21e), Godo (60e) pour Strasbourg.

Bousculés en début de match, Strasbourg réussissait quand même à ouvrir la marque en Suède par l’intermédiaire d’Enciso, qui envoyait un joli centre de Godo au fond des filets d’une tête rageuse (0-1 à la 21e).

Devant à la pause, le Racing se reposait ensuite sur Penders (53e) pour maintenir le score, jusqu’à ce que Godo ne fasse le break à l’heure de jeu d’une frappe à bout portant (0-2 à la 60e). Malgré tout, le RCSA se remettait en danger vu que dans la foulée du deuxième but alsacien, Häcken réduisait l’écart avec Dembe, qui profitait d’une erreur de communication dans la défense du Racing pour relancer le suspense (1-2 à la 62e). Malgré des occasions de part et d'autre jusqu'à la fin, le score ne bougeait pas et Strasbourg s'imposait donc 2-1 en Suède.

Grâce à cette deuxième victoire en trois journées, le Strasbourg de Liam Rosenior s’installe dans le Top 8 du classement de la Conférence League, à deux longueurs des leaders comme Samsunspor, Celje et Mayence.