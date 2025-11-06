Stras CL

CL : Strasbourg réussit son coup en Suède

RCSA06 nov. , 22:53
parAlexis Rose
0
3e journée de la Conférence League :
Gamla Ullevi (Göteborg, Suède).
BK Hacken - Strasbourg : 1-2.
Buts : Dembe (62e) pour le BK Häcken ; Enciso (21e), Godo (60e) pour Strasbourg.
Bousculés en début de match, Strasbourg réussissait quand même à ouvrir la marque en Suède par l’intermédiaire d’Enciso, qui envoyait un joli centre de Godo au fond des filets d’une tête rageuse (0-1 à la 21e).
Devant à la pause, le Racing se reposait ensuite sur Penders (53e) pour maintenir le score, jusqu’à ce que Godo ne fasse le break à l’heure de jeu d’une frappe à bout portant (0-2 à la 60e). Malgré tout, le RCSA se remettait en danger vu que dans la foulée du deuxième but alsacien, Häcken réduisait l’écart avec Dembe, qui profitait d’une erreur de communication dans la défense du Racing pour relancer le suspense (1-2 à la 62e). Malgré des occasions de part et d'autre jusqu'à la fin, le score ne bougeait pas et Strasbourg s'imposait donc 2-1 en Suède.
Grâce à cette deuxième victoire en trois journées, le Strasbourg de Liam Rosenior s’installe dans le Top 8 du classement de la Conférence League, à deux longueurs des leaders comme Samsunspor, Celje et Mayence.

Europa Conference League

06 novembre 2025 à 21:00
Häcken
Dembe61'
1
2
Match terminé
Strasbourg
Enciso21'Godo60'
Chronologie
Composition
Statistiques
Carton jaune
90
S. Holm
HäckenHäcken
Remplacement
86
ENTRE
S. Ngabo
HäckenHäcken
SORT
P. Dahbo
HäckenHäcken
Remplacement
86
ENTRE
B. Wembangomo
HäckenHäcken
SORT
J. Lindberg
HäckenHäcken
Remplacement
85
ENTRE
M. Lode
HäckenHäcken
SORT
O. Samuelsson
HäckenHäcken
Voir Les Détails Complets Du Match
0
