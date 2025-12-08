Ita : Une victoire renversante pour l'AC Milan

Ménès, dans un prochain article tu nous parlera du Qatargate ? Avec tes potes NS et NAK... Là faudra du courage...
Son transfert est prévu. 30-40M me semble être le bon prix. Mais en tout cas, on a un président qui saura quoi en faire, et pourquoi pas tout réinvestir sur Ordonnez ? Ou pas.
Sur certains matchs oui mais dans l ensemble des matchs non l OL est mauvais
Certaines couleurs aussi
Il faudrait que le PSG fasse appel. Puisque la sanction du boucher du Bayern a été réduite, il n'y a pas de raison de ne pas réduire la sanction de cet abruti.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|34
|15
|11
|1
|3
|26
|13
|13
|33
|15
|10
|3
|2
|32
|12
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|29
|15
|9
|2
|4
|29
|17
|12
|24
|15
|7
|3
|5
|21
|16
|5
|24
|15
|6
|6
|3
|24
|23
|1
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|15
|7
|1
|7
|25
|20
|5
|20
|15
|5
|5
|5
|21
|19
|2
|19
|15
|5
|4
|6
|20
|24
|-4
|19
|15
|5
|4
|6
|13
|17
|-4
|17
|15
|5
|2
|8
|19
|27
|-8
|17
|15
|4
|5
|6
|19
|28
|-9
|16
|15
|4
|4
|7
|21
|26
|-5
|15
|15
|3
|6
|6
|13
|21
|-8
|12
|15
|3
|3
|9
|11
|21
|-10
|11
|15
|2
|5
|8
|13
|24
|-11
|11
|15
|3
|2
|10
|15
|34
|-19
Loading
Pulisic's brace helps @acmilan complete a brilliant comeback! 🤯👏 #TorinoMilan