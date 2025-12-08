Ita : Une victoire renversante pour l'AC Milan

Après avoir été rapidement mené 2 à 0 à Turin, l'AC Milan s'est finalement imposé 3 à 0 face au Torino grâce à des buts de Rabiot (24e) et un doublé de Pulisic (67e et 77e). Au classement, les Rossoneri reprennent les commandes de la Serie A à égalité de points avec Naples.

Serie A Calendrier Résultats Équipe Pts J V N D BP BC +/- 1 Milan Milan 31 14 9 4 1 22 11 11 2 Napoli Napoli 31 14 10 1 3 22 12 10 3 Inter Inter 30 14 10 0 4 32 13 19 4 Roma Roma 27 14 9 0 5 15 8 7 5 Bologna Bologna 25 14 7 4 3 23 12 11 Tout afficher