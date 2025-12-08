ICONSPORT_279448_0025

Ang : Manchestet United martyrise Wolverhampton

Premier League08 déc. , 23:02
parClaude Dautel
0
Bien parti pour entrer dans l'histoire dans la Premier League, puisqu'il compte deux points après 15 journées de championnat, le club de Wolverhampton a pris une claque à domicile ce lundi soir. En effet, Manchester United, branché sur courant alternatif depuis le début de saison, s'est imposé sur le score de 4 à 1 au Molineux Stadium avec notamment un doublé de Fernandes. Au classement, les Red Devils reviennent à hauteur de Chelsea.

0
