ICONSPORT_278179_0068
Roberto De Zerbi - Olympique de Marseille

De Zerbi choqué par « le pire match de l'OM »

OM08 déc. , 23:00
parClaude Dautel
0
L'OM affrontera mardi l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions, mais Roberto De Zerbi n'a toujours pas digéré la performance de son équipe à Lille.
L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas la mémoire courte et 72 heures après la défaite de son équipe face à Lille, il est toujours sous le choc. Alors que le club phocéen peut faire un pas décisif vers les barrages de Ligue des champions en cas de victoire face au club de la banlieue bruxelloise, Roberto De Zerbi veut que cette contre-performance serve d'exemple à ne pas suivre pour Leonardo Balerdi et ses coéquipiers. En conférence de presse, le technicien italien a appuyé là où ça faisait mal.

Lille va aider l'OM à gagner en Europe

Dès la première question, Roberto De Zerbi a embrayé directement sur ce sujet. « On a perdu donc on doit analyser ce qui n’a pas fonctionné avec le staff. On n’a pas le temps de se morfondre, on a déjà la tête au match face à l’Union. Ce sera une rencontre très importante et surtout, ce sera l’occasion d’oublier Lille, sans doute notre pire match depuis que je suis à l’OM, a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Et, ce dernier de reconnaître que ce rythme était forcément compliqué pour ses joueurs. Ce n’est pas facile de changer de compétition et de rythme. Il faut faire attention à l’énergie mentale. Jouer tous les trois jours, c’est difficile, mais c’est le défi que nous devons relever. On se doit de bien jouer à chaque match. »
Actuellement 21e du classement de Ligue des champions, l'Olympique de Marseille pourrait donc faire un pas décisif vers les barrages en cas de victoire en Belgique. Avec neuf points, l'OM serait assuré ou presque de finir dans le Top 24 de cette première phase de C1 et pourrait aborder plus sereinement la réception de l'AS Monaco le week-end prochain en Ligue 1. Une rencontre que le club de Pablo Longoria doit impérativement gagner sous peine d'avoir très mal au crâne.
0
Articles Recommandés
Ligue des Champions
Ligue des Champions

LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée

ICONSPORT_279448_0025
Premier League

Ang : Manchestet United martyrise Wolverhampton

ICONSPORT_279450_0052
Serie A

Ita : Une victoire renversante pour l'AC Milan

Fil Info

00:00
LdC : Programme TV et résultats de la 6e journée
23:02
Ang : Manchestet United martyrise Wolverhampton
22:47
Ita : Une victoire renversante pour l'AC Milan
22:38
L2 : Reims détruit Laval et revient sur l'ASSE
22:35
L2 : Programme TV et résultats de la 16e journée
22:30
Chelsea propose un échange insolite à Strasbourg
22:00
Hervé Renard annonce l'exploit de l'Algérie
21:40
Lamine Yamal efface le PSG de ce classement

Derniers commentaires

OL : Pierre Ménès dénonce « les magouilles atroces de Textor »

Ménès, dans un prochain article tu nous parlera du Qatargate ? Avec tes potes NS et NAK... Là faudra du courage...

L'OM accepte 40 millions d'euros pour Balerdi

Son transfert est prévu. 30-40M me semble être le bon prix. Mais en tout cas, on a un président qui saura quoi en faire, et pourquoi pas tout réinvestir sur Ordonnez ? Ou pas.

OL : Des arbitres anti-Lyon, le complot dénoncé

Sur certains matchs oui mais dans l ensemble des matchs non l OL est mauvais

Salah au PSG, le Qatar se frotte les mains

Certaines couleurs aussi

PSG : Lucas Hernandez suspendu 3 matchs de C1

Il faudrait que le PSG fasse appel. Puisque la sanction du boucher du Bayern a été réduite, il n'y a pas de raison de ne pas réduire la sanction de cet abruti.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
34151113261313
2
Paris Saint Germain
33151032321220
3
O. Marseille
2915924351520
4
LOSC Lille
2915924291712
5
O. Lyonnais
241573521165
6
Rennes
241566324231
7
Monaco
231572626260
8
Strasbourg
221571725205
9
Toulouse
201555521192
10
Brest
19155462024-4
11
Angers SCO
19155461317-4
12
Nice
17155281927-8
13
Lorient
17154561928-9
14
Paris
16154472126-5
15
Le Havre
15153661321-8
16
Auxerre
12153391121-10
17
Nantes
11152581324-11
18
Metz
111532101534-19

Loading