De Zerbi choqué par « le pire match de l'OM »

L'OM affrontera mardi l'Union Saint-Gilloise en Ligue des champions, mais Roberto De Zerbi n'a toujours pas digéré la performance de son équipe à Lille.

L'entraîneur de l'Olympique de Marseille n'a pas la mémoire courte et 72 heures après la défaite de son équipe face à Lille , il est toujours sous le choc. Alors que le club phocéen peut faire un pas décisif vers les barrages de Ligue des champions en cas de victoire face au club de la banlieue bruxelloise, Roberto De Zerbi veut que cette contre-performance serve d'exemple à ne pas suivre pour Leonardo Balerdi et ses coéquipiers. En conférence de presse, le technicien italien a appuyé là où ça faisait mal.

Lille va aider l'OM à gagner en Europe

Dès la première question, Roberto De Zerbi a embrayé directement sur ce sujet. « On a perdu donc on doit analyser ce qui n’a pas fonctionné avec le staff. On n’a pas le temps de se morfondre, on a déjà la tête au match face à l’Union. Ce sera une rencontre très importante et surtout, ce sera l’occasion d’oublier Lille, sans doute notre pire match depuis que je suis à l’OM, a expliqué l’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Et, ce dernier de reconnaître que ce rythme était forcément compliqué pour ses joueurs. Ce n’est pas facile de changer de compétition et de rythme. Il faut faire attention à l’énergie mentale. Jouer tous les trois jours, c’est difficile, mais c’est le défi que nous devons relever. On se doit de bien jouer à chaque match. »