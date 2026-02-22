ICONSPORT_297546_0233
Valentin Barco

Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL

RCSA22 févr. , 18:00
parHadrien Rivayrand
3
Ce dimanche soir en Ligue 1, le RC Strasbourg reçoit l’OL dans un choc très attendu. Valentin Barco sera l’un des joueurs à suivre, même si l’Argentin devra quelque peu canaliser ses nerfs.
L’OL a l’occasion de creuser un peu plus l’écart sur l’OM ce dimanche soir lors de son déplacement à Strasbourg. De son côté, Strasbourg souhaite également afficher ses ambitions en cette seconde partie de saison. Ce choc de Ligue 1 est donc logiquement très attendu.
Parmi les meilleurs joueurs strasbourgeois figure Valentin Barco. L’Argentin marche sur l’eau avec la formation alsacienne. Seul bémol : son tempérament parfois explosif, qui peut lui jouer des tours. D’ailleurs, le RCSA aimerait que le natif de 25 de Mayo se canalise davantage.

Barco sera surveillé de près face à l'OL 

Dans des propos rapportés par Le Progrès, l'entraîneur alsacien, Gary O’Neil, a en effet indiqué concernant Barco : « On devra être lucide et garder le contrôle. Barco ? Je ne veux surtout pas tarir le feu qui est en lui, son enthousiasme est important. Il est motivé mais il sait se contrôler. Il est sur la bonne voie mais on est conscient qu’il faut l’aider à éviter les débordements et problèmes en match, parce qu’on a besoin de lui. »

Valentin Barco sera donc suivi avec attention face à l’OL. L’Argentin est très précieux pour le collectif alsacien, qui vise une remontée au classement, notamment au regard des contre-performances des équipes mieux classées.
On dit que, s’il poursuit sur sa lancée, Barco pourrait viser encore plus haut d’ici la fin de la saison. Chelsea est notamment très intéressé à l’idée de le recruter depuis l'arrivée de Liam Rosenior. Il pourrait également faire partie de l’aventure argentine lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Autant d'enjeux excitants pour un joueur qui ne cesse de progresser en France.
3
Derniers commentaires

OM : La première recrue signée Beye en approche

Dès le mois d'août te concernant...

OM : La première recrue signée Beye en approche

personne ne sait si il sera encore le coach, personne ne sait ce que le joueur veut faire, mais on commence a balancer des conneries des le mois mars......

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Toi aussi.

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Ok bon match

Strasbourg - OL : les compos (20h45 sur Ligue 1+)

Un match à tensions, si on reprend dans les mêmes standards que l'aller.. Dommage on a toujours pas Moreira, ça va manquer de jeu sur les ailes, mais au moins Endrick est de retour 🙏 Bon match !

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
54231733521933
2
Lens
52231715442024
3
O. Lyonnais
45221435362016
4
O. Marseille
40231247483117
5
LOSC Lille
3723114836315
6
Rennes
3723107637352
7
Monaco
3423104938362
8
Lorient
32238873236-4
9
Strasbourg
312294936297
10
Toulouse
312387833276
11
Brest
30238693134-3
12
Angers SCO
292385102228-6
13
Le Havre
26236892029-9
14
Nice
242366113043-13
15
Paris
232358102740-13
16
Auxerre
172345141733-16
17
Nantes
172345142240-18
18
Metz
132334162252-30

