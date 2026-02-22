Ce joueur trop nerveux avant de jouer l’OL

Ce dimanche soir en Ligue 1, le RC Strasbourg reçoit l’OL dans un choc très attendu. Valentin Barco sera l’un des joueurs à suivre, même si l’Argentin devra quelque peu canaliser ses nerfs.

L’OL a l’occasion de creuser un peu plus l’écart sur l’OM ce dimanche soir lors de son déplacement à Strasbourg . De son côté, Strasbourg souhaite également afficher ses ambitions en cette seconde partie de saison. Ce choc de Ligue 1 est donc logiquement très attendu.

Parmi les meilleurs joueurs strasbourgeois figure Valentin Barco. L’Argentin marche sur l’eau avec la formation alsacienne. Seul bémol : son tempérament parfois explosif, qui peut lui jouer des tours. D’ailleurs, le RCSA aimerait que le natif de 25 de Mayo se canalise davantage.

Barco sera surveillé de près face à l'OL

Dans des propos rapportés par Le Progrès, l'entraîneur alsacien, Gary O’Neil, a en effet indiqué concernant Barco : « On devra être lucide et garder le contrôle. Barco ? Je ne veux surtout pas tarir le feu qui est en lui, son enthousiasme est important. Il est motivé mais il sait se contrôler. Il est sur la bonne voie mais on est conscient qu’il faut l’aider à éviter les débordements et problèmes en match, parce qu’on a besoin de lui. »

Valentin Barco sera donc suivi avec attention face à l’OL. L’Argentin est très précieux pour le collectif alsacien, qui vise une remontée au classement, notamment au regard des contre-performances des équipes mieux classées.

On dit que, s’il poursuit sur sa lancée, Barco pourrait viser encore plus haut d’ici la fin de la saison. Chelsea est notamment très intéressé à l’idée de le recruter depuis l'arrivée de Liam Rosenior. Il pourrait également faire partie de l’aventure argentine lors de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Autant d'enjeux excitants pour un joueur qui ne cesse de progresser en France.