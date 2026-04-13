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BlueCo annonce plus d'un milliard d'euros de pertes

RCSA13 avr. , 17:40
parClaude Dautel
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Ce lundi, Companies House, qui est l'équivalent anglais du tribunal de commerce, a officialisé les comptes de BlueCo, qui possède Chelsea et Strasbourg. Et c'est de pire en pire, même si la société est très solide.
Si l'an dernier BlueCo avait enregistré des pertes à hauteur de 462 millions d'euros, les chiffres sont pires cette année puisqu'en juin 2025 le consortium américain a cette fois connu des pertes de 700 millions d'euros. Au total, le groupe d'investisseurs mené par Todd Boehly et qui a dans un premier temps racheté Chelsea à Roman Abramovich, avant de s'offrir le RC Strasbourg, a donc franchi la barre du milliard d'euros de pertes en seulement deux ans. Bien évidemment, les Blues ont largement contribué à faire entrer de l'argent dans les caisses de ses propriétaires, mais BlueCo admet que les investissements faits entre Chelsea, Strasbourg et l'équipe féminine de Chelsea finissent par peser lourd. Malgré ses pertes conséquentes, le consortium reste confiant et n'entend pas réduire significativement ses dépenses, que ce soit avec son club de Premier League ou avec le club alsacien de Ligue 1.

Strasbourg est dans le rouge, mais n'a pas peur

La semaine passée, la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) avait précisé que le RC Strasbourg présentait un déficit de 78,3 millions d'euros l'an dernier, en raison notamment d'une très forte hausse de la masse salariale. On peut donc penser que cela n'est donc qu'une goutte d'eau pour BlueCo, et qu'il n'y a aucune inquiétude du côté de la Meinau. En espérant seulement que Todd Boehly et ses associés ne se fatiguent pas un jour d'empiler les dettes et finissent par jeter l'éponge. A priori ce n'est pas le cas, puisque les médias anglais affirment que Chelsea va encore faire un mercato démentiel pour être de nouveau un prétendant au titre. Car en attendant, après la claque prise contre Manchester City à Stamford Bridge, les Blues doivent surtout se préoccuper de se qualifier pour la prochaine Ligue des champions, ce qui est loin d'être assuré.
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