« La Ligue 1 ressemble à la Premier League » : Cet Argentin aime la France

Élément important du dispositif de Liam Rosenior du côté du Racing Club de Strasbourg, Valentín Barco a donné son ressenti sur la Ligue 1 après cette fin de première partie de saison. L’Argentin prend la défense du championnat comparant son ressenti avec celui de la Premier League.

Je connaissais le championnat français. J'aime beaucoup regarder le football et j'ai regardé des matchs en France. Je trouvais que c'était un championnat très compétitif et physique. Au début, je pensais que cela ne me convenait pas trop, mais je sentais que je pouvais m'adapter. Et aussi à cause du style de jeu de l'entraîneur (Rosenior), qui veut enchaîner les passes et avoir le ballon, » explique-t-il. Sur cette fin d’année 2025, le Racing Club de Strasbourg n’est plus aussi étincelant qu’en début de saison. Acteur majeur du Strasbourg en bonne forme, Valentín Barco s’est exprimé au quotidien espagnol AS ce dimanche. L’Argentin de 21 ans est très heureux d’avoir pris le pari de venir en Ligue 1 . Un championnat qu’il apprécie. Le choix n’a pas été compliqué pour lui. «, » explique-t-il.

Valentín Barco compare la Ligue 1 à la Premier League

Par la suite, Valentín Barco évoque les critiques à l’égard de la Ligue 1. Le nom de Farmers League est notamment évoqué par les Anglais. « Je pense que les gens qui parlent ainsi de la ligue n'ont jamais vu de matchs en France. Je pense que c'est un championnat compétitif, très difficile, où il n'y a pas beaucoup d'espaces... La plupart des matchs sont marqués par des marquages individuels et il faut gagner ces duels pour ouvrir le jeu. Je trouve que c'est un championnat très difficile et que, en Europe, c'est celui qui ressemble le plus à la Premier League, » note-il. Sur le terrain, le jeune argentin devra aider Strasbourg à retrouver le sens de la marche face à Lorient ce dimanche.