« La Ligue 1 ressemble à la Premier League » : Cet Argentin aime la France

No panic il aura prochainement un péno pour se relancer 😄
Le héro c'est le havrais qui a loupé le peno et la reprise sur peno, c'est une arnaque 😄
T'en rêves hein 😄
Bravo Lens champions d'Automne c'est costaud,un bon rival 👍
Va a L OM, y a déjà beaucoup de joueurs de PL
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|37
|16
|12
|1
|3
|28
|13
|15
|36
|16
|11
|3
|2
|35
|14
|21
|32
|16
|10
|2
|4
|33
|20
|13
|29
|15
|9
|2
|4
|35
|15
|20
|27
|16
|8
|3
|5
|22
|16
|6
|27
|16
|7
|6
|3
|27
|24
|3
|23
|16
|7
|2
|7
|25
|20
|5
|23
|16
|6
|5
|5
|24
|19
|5
|23
|15
|7
|2
|6
|26
|26
|0
|22
|16
|6
|4
|6
|17
|18
|-1
|19
|16
|5
|4
|7
|21
|27
|-6
|18
|16
|4
|6
|6
|19
|28
|-9
|17
|16
|5
|2
|9
|19
|29
|-10
|16
|16
|4
|4
|8
|21
|29
|-8
|15
|16
|3
|6
|7
|13
|22
|-9
|12
|16
|3
|3
|10
|14
|25
|-11
|11
|16
|2
|5
|9
|14
|28
|-14
|11
|16
|3
|2
|11
|17
|37
|-20
En @diarioas, entrevista con Valentín Barco. El argentino habla de su gran temporada en el Strasbourg, de la dificultad de la liga francesa, la que compara con la Premier por físico, de su sueño de ir al Mundial, de compartir vestuario con Messi, y de su manera de entender el