Viré par l’ASSE, il se lâche

Frustrée par l’OGC Nice en barrages, l’AS Saint-Etienne doit repartir à la bataille en Ligue 2. Aucune inquiétude pour l’ancien entraîneur stéphanois Eirik Horneland, persuadé que les Verts décrocheront la montée la saison prochaine.

En dehors de cela, j’ai passé ce temps à l’étude de certains projets », confie le technicien au Progrès, à qu’il a révélé quelques pistes concrètes. « Il y a des contacts effectivement, la question est de choisir le bon projet, a-t-il répondu. Il y a beaucoup de possibilités, mais je prends mon temps pour être dans le bon club. » Que devient Eirik Horneland ? Depuis son licenciement en janvier dernier, l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne n’a pas repris du service. Le Norvégien joue actuellement les consultants pendant la Coupe du monde 2026. «», confie le technicien au Progrès, à qu’il a révélé quelques pistes concrètes. «, a-t-il répondu.

En attendant de se relancer, Eirik Horneland garde un œil attentif sur les Verts. Et malgré l’échec cette saison, l’entraîneur libre les voit bien décrocher la montée l’année prochaine. « J’ai aussi suivi la fin de saison de Saint-Etienne. Même si ce n’est pas passé, je suis confiant pour la saison prochaine, a annoncé le prédécesseur de Philippe Montanier. Il y a toujours des regrets quand on ne réussit pas. Mais on ne peut pas se morfondre là-dessus et il faut apprendre de ces expériences. Cela doit nourrir la carrière d’entraîneur. »

Horneland ne lâchera pas l'ASSE

« L’essentiel est de rester soi-même. On n’est respecté que pour ce qu’on est. J’ai découvert une culture vraiment différente de la culture scandinave, rencontré de nouvelles personnes, plein de bons joueurs et surtout un gros club. Je continuerai à suivre l’ASSE pour le reste de ma vie. C’était aussi intéressant de découvrir le travail avec des propriétaires. En Norvège, ce ne sont pas réellement des propriétaires, mais plutôt des sociétaires », a comparé Eirik Horneland, apparemment marqué par sa collaboration avec l’actionnaire Kilmer Sports Ventures.