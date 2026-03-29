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Les supporters de l'ASSE, c'est niveau Ligue 1

ASSE29 mars , 18:00
parNathan Hanini
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L’AS Saint-Etienne profite de la trêve internationale pour recharger les batteries avant le sprint final. Le club du Forez vise toujours une montée en Ligue 1. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts ont retrouvé de la confiance. Le nouveau technicien de l’ASSE reçoit le soutien d’anciens joueurs du club.
Deuxième de Ligue 2 au moment de la trêve internationale, l’AS Saint-Etienne est plus que jamais en lice pour la montée en Ligue 1. Le club du Forez possède un petit matelas de trois points sur Le Mans, troisième. Depuis l’arrivée de Philippe Montanier, les Verts ont retrouvé le droit chemin. L’ancien technicien du TFC a remporté six de ses sept premiers matchs sur le banc de l’ASSE. À l’agonie défensivement sous Eirik Horneland, le dix fois champion de France possède désormais l’une des défenses les plus solides du championnat. Aucun but encaissé par les Verts depuis quatre matchs en championnat, de quoi marquer l'admiration de Jessy Moulin.

Jessy Moulin croît en Philippe Montanier

Une série qui ravit les supporters du club du Forez, mais également les anciens joueurs. Retraité des terrains depuis deux ans à présent, l’ancien portier n’oublie pas de regarder les matchs de l’ASSE. L’ancien troyen apprécie la nouvelle méthode de Philippe Montanier. « Je pense qu’ils vont trouver de la stabilité avec Philippe Montanier. C’est ce qu’il fallait. Il y a de bons joueurs, une bonne équipe. J’espère que ça va remonter. Les supporters ? Ils sont très importants. Ce qu’ils font, même en Ligue 2, est incroyable » explique-t-il, admiratif, à la Tribune Verte.
Il reste dorénavant six journées aux Stéphanois pour accomplir leur objectif un an après la redescente. À l’amorce de ce sprint final, l’ASSE garde le vent en poupe. De son côté, Jessy Moulin ne s’est pas éloigné du ballon rond. L’ancien portier est devenu entraîneur des gardiens au sein du club de l’US Feurs. Il a également repris du service dans les cages dans le cadre de la Kings League avec l’équipe Unit3d.

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