Le PSG de la Ligue 2, l’ASSE s’amuse chez les petits

Leader avant le début de la 5e journée, l’AS Saint-Etienne fait figure de grand favori en Ligue 2. Les Verts sont perçus comme les ogres du championnat et s’amusent de leur statut avant le déplacement à Clermont ce samedi soir.
Il faudra évidemment attendre la fermeture de tous les mercatos. Mais sauf surprise, l’AS Saint-Etienne devrait tenir sa promesse. Le club stéphanois s’était engagé à retenir ses meilleurs éléments afin de bâtir un effectif compétitif. Résultat, les Verts ont bien conservé des joueurs comme Lucas Stassin, Zuriko Davitashvili ou encore Irvin Cardona. Une telle ligne d’attaque ne peut qu’effrayer la concurrence en Ligue 2 notamment représentée par le Montpellier de Zoumana Camara.
« Saint-Etienne, ils me semblent un cran au dessus mais pour le reste, c’est assez homogène », commentait l’entraîneur héraultais la semaine dernière. Et les résultats lui donnent raison puisque l’équipe d’Eirik Horneland, toujours invaincue, occupait la tête du championnat après la 4e journée. Le tout en pratiquant un jeu ambitieux et séduisant. Les Stéphanois sont ainsi surnommés le Paris Saint-Germain de la Ligue 2. Une comparaison qui amuse les coéquipiers de Mickaël Nadé.

« Les dirigeants ont bien fait leur boulot, a félicité le défenseur central des Verts. Ils ont respecté ce qu'ils avaient dit. On a un très bel effectif cette année. C'est une bonne chose pour nous. On est contents d’avoir avec nous nos meilleurs joueurs. On espère qu'ils vont nous apporter. Le Paris Saint-Germain de la Ligue 2 ? Ça nous fait rire. Nous, on est l’AS Saint-Etienne. On a nos principes de jeu. On veut monter. On le souhaite tous. On verra à la fin. » Mine de rien, cet effectif de qualité et ce surnom flatteur mettent une grosse pression sur les épaules des Stéphanois. Un échec dans la course à la montée serait très mal vécu à Geoffroy-Guichard.
Loading