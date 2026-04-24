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L’ASSE va payer 10 ME pour son nouveau buteur

ASSE24 avr. , 19:30
parEric Bethsy
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En course pour la montée, l’AS Saint-Etienne prépare un recrutement ambitieux en cas d’accès à la Ligue 1. Les Verts ont jeté leur dévolu sur l’attaquant auxerrois Lassine Sinayoko dont le prix ne représente pas un obstacle.
Parfois critiqué pour son manque d’ambition sur le marché des transferts, Kilmer Sports Ventures a apparemment retenu la leçon. L’actionnaire de l’AS Saint-Etienne semble prêt à mettre la main à la poche cet été. L’actuel deuxième de Ligue 2, bien parti pour retrouver l’élite la saison prochaine, se prépare à effectuer un recrutement de qualité. Ce que confirme la piste menant à Lassine Sinayoko (26 ans).
Selon les informations de TransferFeed, le club stéphanois apprécie beaucoup l’efficacité (8 buts et 3 passes décisives en Ligue 1 cette saison) et les qualités athlétiques de l’attaquant auxerrois. Son profil correspond aux attentes de l’AS Saint-Etienne qui valide également le prix fixé pour son transfert. Après sa prolongation jusqu’en 2027, plus une année supplémentaire en option, l’AJ Auxerre réclame près de 10 millions d’euros pour son buteur. Preuve que la direction stéphanoise prévoit d’investir. Reste à savoir si l’international malien viendrait renforcer l’effectif actuel, ou remplacer un joueur comme Lucas Stassin ou Zuriko Davitashvili que l’on sait convoités depuis l’été dernier.

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Il faudra également se pencher sur le souhait de Lassine Sinayoko qui avait manqué une belle opportunité l’été dernier. Un accord avait été trouvé avec le Racing Club de Lens, mais l’AJ Auxerre avait fait marche arrière à la dernière minute. Etant donné la colère du directeur sportif lensois Jean-Louis Leca, de nouvelles discussions avec ses homologues bourguignons ne semblent pas d’actualité. Mais de son côté, Lassine Sinayoko a pu s’apercevoir qu’il pouvait attirer l’une des meilleures équipes de Ligue 1. Potentiel promu, l’AS Saint-Etienne devra se montrer convaincante sachant que d’autres clubs peuvent très bien débarquer sur ce dossier.
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CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
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66292135652540
2
Lens
63302037603228
3
LOSC Lille
54301668493415
4
O. Lyonnais
54301668453015
5
Rennes
53301587524111
6
O. Marseille
523016410584018
7
Monaco
50301551052457
8
Strasbourg
43291271046379
9
Lorient
4130101194044-4
10
Brest
3830108124147-6
11
Paris
3830911104046-6
12
Toulouse
3730107134142-1
13
Angers SCO
343097142640-14
14
Le Havre
3030612122538-13
15
Nice
293078153456-22
16
Auxerre
2530510152539-14
17
Nantes
203048182549-24
18
Metz
153036212766-39

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