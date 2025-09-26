L'ASSE touchera un énorme pactole

C’est l’un des feuilletons du moment, William Saliba
sera-t-il encore un Gunners l’été prochain ? Le défenseur français est bien
parti pour prolonger son bail du côté de Londres. Cette extension de son contrat est une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, car les Verts ont tout intérêt à ce que le prix de Saliba augmente.
Il est l’un des défenseurs les plus courtisés en ce moment. William
Saliba va prolonger son contrat du côté d’Arsenal. Sous pression du Real
Madrid, les Gunners sont parvenus à un accord avec le Français (28 sélections).
Selon la presse britannique, Saliba va poursuivre l’aventure londonienne jusqu’en
2030. Il restera le défenseur le mieux payé de l'effectif de la formation de Premier League. Pour rappel, son bail prenait fin en 2027. Depuis plusieurs semaines, le
Real Madrid suit l’ancien joueur de Saint-Etienne
afin de renforcer sa défense
centrale. L’idée de Florentino Perez était de récupérer Saliba l’été prochain à
un an de sa fin de contrat pour un transfert à moindre coût.
Saliba peut rapporter gros à Saint-Etienne
Mais les Gunners ont dû convaincre l’ancien marseillais de
prolonger, une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne. Le club du Forez a vendu
à l’été 2019 son joueur contre 30 millions d’euros. Après quelques prêts, à Saint-Etienne,
à Nice ou encore à Marseille, Saliba est devenu le patron de la défense de
Mikel Arteta. Mais outre les 30 millions d’euros du transfert du natif de Bondy,
le club du Forez possède un pourcentage à la revente (20%) selon le média
Peuple Vert. L’ASSE est donc rassurée, Arsenal ne va pas brader son joueur en
fin de contrat ni le voir partir libre. En cas de vente dans les prochaines
années, les Verts auront le droit à un beau chèque. Selon Transfermarkt, la
valeur du joueur est estimée à 80 millions d’euros. À 24 ans, William Saliba a
encore des perspectives d’évolution. Le Français veut maintenant accrocher un
trophée dans son armoire avec les Gunners.
W. Saliba
France • Âge 24 • Défenseur