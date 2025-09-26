L'ASSE touchera un énorme pactole

C’est l’un des feuilletons du moment, William Saliba sera-t-il encore un Gunners l’été prochain ? Le défenseur français est bien parti pour prolonger son bail du côté de Londres. Cette extension de son contrat est une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne, car les Verts ont tout intérêt à ce que le prix de Saliba augmente.

Il est l’un des défenseurs les plus courtisés en ce moment. William Saliba va prolonger son contrat du côté d’Arsenal. Sous pression du Real Madrid, les Gunners sont parvenus à un accord avec le Français (28 sélections). Selon la presse britannique, Saliba va poursuivre l’aventure londonienne jusqu’en 2030. Il restera le défenseur le mieux payé de l'effectif de la formation de Premier League. Pour rappel, son bail prenait fin en 2027. Depuis plusieurs semaines, le Real Madrid suit l’ancien joueur de Saint-Etienne afin de renforcer sa défense centrale. L’idée de Florentino Perez était de récupérer Saliba l’été prochain à un an de sa fin de contrat pour un transfert à moindre coût.

Saliba peut rapporter gros à Saint-Etienne

Mais les Gunners ont dû convaincre l’ancien marseillais de prolonger, une bonne nouvelle pour l’AS Saint-Etienne. Le club du Forez a vendu à l’été 2019 son joueur contre 30 millions d’euros. Après quelques prêts, à Saint-Etienne, à Nice ou encore à Marseille, Saliba est devenu le patron de la défense de Mikel Arteta. Mais outre les 30 millions d’euros du transfert du natif de Bondy, le club du Forez possède un pourcentage à la revente (20%) selon le média Peuple Vert. L’ASSE est donc rassurée, Arsenal ne va pas brader son joueur en fin de contrat ni le voir partir libre. En cas de vente dans les prochaines années, les Verts auront le droit à un beau chèque. Selon Transfermarkt, la valeur du joueur est estimée à 80 millions d’euros. À 24 ans, William Saliba a encore des perspectives d’évolution. Le Français veut maintenant accrocher un trophée dans son armoire avec les Gunners.