L'ASSE remonte en Ligue 1, c'est acté

A la lutte pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne conserve son étiquette de grand favori. Parmi ses concurrents, Montpellier considère que la première place est déjà promise au club stéphanois.

Les contre-performances de l’AS Saint-Etienne n’ont pas changé grand-chose dans l’esprit de ses concurrents. Présenté comme le Paris Saint-Germain de la Ligue 2, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard a laissé pas mal de points en route, notamment lors de la lourde défaite à Annecy (4-0) le 25 octobre. Mais le reste du championnat considère toujours les Verts comme les grandissimes favoris. Le président de Montpellier Laurent Nicollin a en effet attribué le fauteuil de leader aux Stéphanois qui occupent actuellement la deuxième place.

« La Ligue 2, c'est un marathon, a décrit le dirigeant dans Montpellier Sport Club. On était bien. On perd à Reims (2-0, le 24 novembre) et tu prends tout de suite du retard. Face à Pau (samedi), ce sera compliqué. Je souhaite terminer le plus haut possible pour remonter en Ligue 1. Si on ne remonte pas, il faut créer une base pour que ce soit le cas la saison suivante. On espère faire les barrages. Les deux premières places seront compliquées à atteindre. Troyes ne lâche pas. Et l'ASSE reste pour moi le favori numéro 1. Je vois Saint-Etienne terminer facilement premier. Avec le plus gros budget, ce serait la logique. Derrière, on pourra se tirer la bourre avec Reims et le Red Star. Il faudra gérer la pression pour chaque club en avril. »

Montpellier dans le rouge

Le tout sachant que Montpellier, contrairement aux Verts, risque de transférer certains de ses meilleurs joueurs en janvier. « Il faudra malheureusement qu'on vende, car on n'a pas vendu ce qu'on devait cet été. On sera dans l'obligation de vendre. On ne fera pas n'importe quoi. On recrutera s'il y a des départs. Mais financièrement, nous sommes dans l'obligation de vendre pour un certain montant. Le mercato de janvier est un peu un mercato de merde, car il chamboule un peu tout. On devra arriver à ne pas s'affaiblir, mais se renforcer. On ne veut pas affaiblir l'équipe. Au contraire, apporter un ou deux joueurs qui apportent un plus à l'équipe », a tenté de rassurer Laurent Nicollin, sans prétendre à jouer dans la même cour que l'AS Saint-Etienne.