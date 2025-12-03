ICONSPORT_251125_0244
Davitashvili et Stassin (AS Saint-Etienne)

L'ASSE remonte en Ligue 1, c'est acté

ASSE03 déc. , 23:30
parEric Bethsy
0
A la lutte pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne conserve son étiquette de grand favori. Parmi ses concurrents, Montpellier considère que la première place est déjà promise au club stéphanois.
Les contre-performances de l’AS Saint-Etienne n’ont pas changé grand-chose dans l’esprit de ses concurrents. Présenté comme le Paris Saint-Germain de la Ligue 2, le pensionnaire de Geoffroy-Guichard a laissé pas mal de points en route, notamment lors de la lourde défaite à Annecy (4-0) le 25 octobre. Mais le reste du championnat considère toujours les Verts comme les grandissimes favoris. Le président de Montpellier Laurent Nicollin a en effet attribué le fauteuil de leader aux Stéphanois qui occupent actuellement la deuxième place.
« La Ligue 2, c'est un marathon, a décrit le dirigeant dans Montpellier Sport Club. On était bien. On perd à Reims (2-0, le 24 novembre) et tu prends tout de suite du retard. Face à Pau (samedi), ce sera compliqué. Je souhaite terminer le plus haut possible pour remonter en Ligue 1. Si on ne remonte pas, il faut créer une base pour que ce soit le cas la saison suivante. On espère faire les barrages. Les deux premières places seront compliquées à atteindre. Troyes ne lâche pas. Et l'ASSE reste pour moi le favori numéro 1. Je vois Saint-Etienne terminer facilement premier. Avec le plus gros budget, ce serait la logique. Derrière, on pourra se tirer la bourre avec Reims et le Red Star. Il faudra gérer la pression pour chaque club en avril. »

Montpellier dans le rouge

Le tout sachant que Montpellier, contrairement aux Verts, risque de transférer certains de ses meilleurs joueurs en janvier. « Il faudra malheureusement qu'on vende, car on n'a pas vendu ce qu'on devait cet été. On sera dans l'obligation de vendre. On ne fera pas n'importe quoi. On recrutera s'il y a des départs. Mais financièrement, nous sommes dans l'obligation de vendre pour un certain montant. Le mercato de janvier est un peu un mercato de merde, car il chamboule un peu tout. On devra arriver à ne pas s'affaiblir, mais se renforcer. On ne veut pas affaiblir l'équipe. Au contraire, apporter un ou deux joueurs qui apportent un plus à l'équipe », a tenté de rassurer Laurent Nicollin, sans prétendre à jouer dans la même cour que l'AS Saint-Etienne.
0
Articles Recommandés
ICONSPORT_275811_0145
OM

L'OM change d'avis au mercato, l'Angleterre s'inquiète

ICONSPORT_272172_0306
OGC Nice

Nice : Les joueurs sortent officiellement du silence

ICONSPORT_278257_0919
PSG

PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi

Fil Info

23:00
L'OM change d'avis au mercato, l'Angleterre s'inquiète
22:31
Nice : Les joueurs sortent officiellement du silence
22:30
PSG : Daniel Riolo refuse de travailler pour Nasser Al-Khelaïfi
22:29
Ang : Arsenal continue de planer sur l'Angleterre
22:00
Rennes : Deux signatures, Beye agrandit son effectif
21:30
Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or
21:00
Accord avec Lens, Nantes lance son mercato hivernal
20:53
Esp : Mbappé régale, le Real se balade à Bilbao

Derniers commentaires

Echeverri envoyé à l'OM, coup dur pour l'OL

Personne ne mord à l'hameçon, dommage il doit être trop gros sans doute !

PSG : « Déjuger Turpin c'est impossible » : Il avoue

Super ..et en attendant on en paie le prix

Le PSG ne reverra plus son Ballon d’Or

Comment peux t on speculer sur les perdormances d un joueur Parisien actuellement vu qu aucun n a eu de veritable vacances et encore moins de preparation physique ? Aucun des joueurs de LE n est a 100% et meme en seconde partie de saison il n est pas sur que ce soit le cas. La fameuse saison de transition annoncée l an dernier, en fait c est l actuelle...

beIN Sports ne fait pas de cadeau à l’OL

Bien sûr. Même quand tu seras constipé, tu diras que c'est la faute de Nasser.

OL : Malick Fofana, terrible trahison en janvier ?

Financièrement , avec des (bons) éléments comme Fofana qui progresse à vue d'œil, qui s'acquiere de la maturité et organisé un jeu d'attaque comme tout supporters le souhaitent , non , il ne faut pas vendre, une qualif en CL , une coupe de france , ainsi qu'un excellent parcours en CE , serait nettement plus rentable et en sportif et en retombée économique... avec un parcours championnat qui ne peut que laisser espérer un p....n de final , les sponsors se bouculeront ... cela ne peut se faire que dans la continuité, mais certainement pas dans le changement !!! L'apport d'un ou deux offensifs avec moins d'infirmerie devrait suffire à notre bonheur et celui du club... Ce n'est que mon avis, mais de cette façon , j'y crois fermement

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Lens
31141013241212
2
Paris Saint Germain
3014932271215
3
O. Marseille
2914923351421
4
LOSC Lille
2614824281711
5
Rennes
241466224186
6
O. Lyonnais
241473421156
7
Monaco
231472526251
8
Strasbourg
221471625196
9
Toulouse
171445520191
10
Nice
17145271926-7
11
Brest
16144461924-5
12
Angers SCO
16144461217-5
13
Paris
15144372126-5
14
Le Havre
14143561321-8
15
Lorient
14143561828-10
16
Nantes
11142571222-10
17
Metz
11143291431-17
18
Auxerre
914239820-12

Loading