Inarrêtable, l’ASSE négocie avec deux nouvelles pépites

En course pour la montée en Ligue 1, l’AS Saint-Etienne continue de baser son projet sur les jeunes. Les produits du centre de formation bénéficient de la confiance de la direction qui s’apprête à accorder deux nouvelles prolongations de contrat.

Ce n’était pas forcément un coup de bluff de la part d’Eirik Horneland. Dans une récente déclaration devant les médias, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne annonçait un mercato calme dans le sens des arrivées. Le coach des Verts ne s’attend pas à accueillir du renfort cet hiver. Et pour cause, le Norvégien connaît parfaitement les plans de la direction. Depuis son arrivée aux commandes en 2024, l’actionnaire canadien Kilmer Sports Ventures refuse de miser gros sur des valeurs sûres.

La stratégie n’a pas permis d’éviter la relégation la saison dernière. Il n’empêche que les décideurs basent toujours leur projet sur les jeunes. Pendant qu’ils s’opposent aux départs de leurs meilleurs éléments Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili, les dirigeants stéphanois s’activent pour blinder leurs talents les plus prometteurs. Ainsi, l’AS Saint-Etienne a récemment officialisé le premier contrat professionnel du milieu Paul Eymard (18 ans) et s’apprête à confirmer la prolongation du défenseur central Kévin Pedro (19 ans). Viendront ensuite de bonnes nouvelles en ce qui concerne Nadir El Jamali et Luan Gadegbeku, annonce Peuple Vert.