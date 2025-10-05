ICONSPORT_272823_0079
L'ASSE réclame 15ME, heureusement aucune offre n'est arrivée

L'AS Saint-Etienne a retrouvé la tête de la Ligue 2 après sa victoire à Montpellier. Les Verts peuvent remercier Zuriko Davitashvili.
Le petit coup de déprime vécu après la défaite du week-end dernier dans le Chaudron contre Guingamp est oublié. Face à une équipe héraultaise, candidate à un retour en Ligue 1, et qui plus est à la Mosson, les Verts ont gagné (0-2) grâce à un doublé de l'attaquant géorgien. On s'en souvient, durant la totalité du mercato, Zuriko Davitashvili a demandé à pouvoir partir de Saint-Etienne, mais il n'a pas eu gain de cause. En effet, tout comme pour Lucas Stassin, le Géorgien était intransférable sauf si l'ASSE recevait une énorme offre. Pour Zuriko Davitashvili, le prix réclamé par Kilmer Sports était de 15 millions d'euros, et aucun club n'est venu avec un tel chèque. Résultat, que cela lui plaise ou pas, l'ancien Bordelais est resté à Saint-Etienne. Et pour son entraîneur, c'est une excellente nouvelle, quoi qu'en pense son attaquant.

Zuriko Davitashvili est resté, l'ASSE adore

Dans la foulée de la victoire à Montpellier, Eirik Horneland a reconnu que le départ de Zuriko Davitashvili aurait été un rude coup pour l'AS Saint-Etienne. Et que même si l'international géorgien ne l'a pas obligatoirement bien vécu au dernier mercato, c'était le meilleur choix pour les Verts. « Zouriko fait partie de ces joueurs qui sont incontournables pour moi en ce moment. On sait à quel point il est important pour faire la passe décisive, de mettre la pression sur les défenseurs. Bien sûr, il avait des options cet été, mais on a souhaité qu'il reste parce qu'on voulait garder nos joueurs pour revenir en Ligue 1 et je suis très heureux qu'il soit resté », a fait remarquer l'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, conscient que pour réussir à remonter directement les Verts ont besoin de tels joueurs capables de faire la différence à eux seuls. Et si l'ASSE réussit ce challenge, nul doute que Zuriko Davitashvili aura encore des offres l'été prochain, à moins que l'idée d'évoluer de nouveau en Ligue 1 avec Sainté le motive pour rester.
Loading