Philippe Montanier - ASSE

L'ASSE paie pour redevenir un club français

ASSE04 févr. , 9:00
parClaude Dautel
L'AS Saint-Etienne a changé d'entraîneur et encore investi lors du récent mercato d'hiver. Les dirigeants en ont profité pour redonner plus de place aux joueurs francophones.
Propriété d'un milliardaire canadien, entraînée par un coach norvégien, présidée par un Sud-Africain, l'ASSE avait fait un mercato international l'été dernier. Mais, face à l'absence de bons résultats, les dirigeants stéphanois ont profité du dernier marché des transferts pour redonner une touche plus française à l'un des clubs préférés de l'Hexagone. Et ce choix de confier l'AS Saint-Etienne à Philippe Montanier et à recruter des joueurs francophones est tout sauf le hasard, comme le précise le quotidien Le Progrès ce mercredi. Les Verts voulaient corriger une erreur afin d'essayer de réussir le challenge de monter en Ligue 1 en fin de saison.

L'ASSE veut revenir en L1 grâce aux joueurs français

« De manière plus générale, ce marché hivernal a permis aux Stéphanois de réaxer leur recrutement sur des joueurs francophones connaissant la Ligue 2. Contrairement à ce qu’il s’était passé cet été où les six joueurs engagés étaient étrangers. Un point rapidement relevé par la cellule de recrutement et la direction qui ont décidé de corriger le tir avec une bonne part d’inconnue quant à la forme de ces nouveaux joueurs en manque de compétition », précise Judicaël Bissardon, journaliste pour le quotidien régional.
Samedi prochain, l'AS Saint-Etienne recevra Montpellier. Une équipe qui peut revenir à hauteur des Verts en cas de victoire au Stade Geoffroy-Guichard. Un premier gros challenge pour les Verts version Philippe Montanier, d'autant que l'ASSE est désormais cinquième de Ligue 2. Un classement indigne d'une formation qui a encore considérablement investi pour réussir à remonter en Ligue 1 un an seulement après être descendu.
Saint-Étienne

Saint-Étienne

Ligue 2 #4
D
D
V
N
D
Ligue 2
Ligue 2
Matchs21
V
Victoire10
M
Match nul4
D
Défaite7
Buts Marqués36
Buts Encaissés27

Matchs Récents

Tout afficher
31 janvier 2026 à 20:00
Ligue 2
Saint-ÉtienneSaint-Étienne
0
1
Match terminé
BoulogneBoulogne
24 janvier 2026 à 20:00
Ligue 2
ReimsReims
1
0
Match terminé
Saint-ÉtienneSaint-Étienne

Meilleurs Joueurs

Tout afficher
Z. Davitashvili
22.

Z. Davitashvili

GeorgiaGéorgie Âge 24 Attaquant
Matchs17
Buts8
Passes décisives1
Jaune1
Rouge0
Jaune Rouge0
I. Cardona
7.

I. Cardona

FranceFrance Âge 28 Attaquant
Matchs20
Buts5
Passes décisives2
Jaune2
Rouge0
Jaune Rouge0
