L'ASSE paie pour redevenir un club français

Si c'est vrai ce que vous écrivez , Dembelé peut partir cet été contre un bon chèque ( sachant qu'il est arrivé au PSG gratuitement et merci pour tout ❤️❤️❤️
Je plaçais beaucoup d'espoir en chavalier après la saison de donnaruma, mais force est de constater que Safonov a gagné le duel alors même qu'il était désavantagé avec la titularisation pendant 4 mois de suite de chevalier
"Tout le monde", tu veux dire les parisiens éliminés au tour précédent?
Sans son casier judiciaire il serait dans un club anglais, c'est une anomalie qu'il soit à l'OM mais tant mieux pour le club qui en profite, il est très fort dans cet effectif
Il met l'Espagne à ses pieds qui ne marquent toujours pas cela dit. 3 matchs, 0 but.
|Équipe
|Pts
|J
|V
|N
|D
|BP
|BC
|+/-
|48
|20
|15
|3
|2
|43
|16
|27
|46
|20
|15
|1
|4
|34
|16
|18
|39
|20
|12
|3
|5
|46
|22
|24
|39
|20
|12
|3
|5
|33
|20
|13
|32
|20
|10
|2
|8
|34
|30
|4
|31
|20
|8
|7
|5
|30
|31
|-1
|30
|20
|9
|3
|8
|33
|25
|8
|30
|20
|8
|6
|6
|31
|23
|8
|28
|20
|7
|7
|6
|27
|31
|-4
|27
|20
|8
|3
|9
|32
|33
|-1
|26
|20
|7
|5
|8
|21
|25
|-4
|23
|20
|6
|5
|9
|26
|33
|-7
|22
|20
|6
|4
|10
|27
|38
|-11
|21
|20
|5
|6
|9
|26
|34
|-8
|20
|20
|4
|8
|8
|16
|25
|-9
|14
|20
|3
|5
|12
|19
|36
|-17
|13
|20
|3
|4
|13
|14
|29
|-15
|12
|20
|3
|3
|14
|21
|46
|-25
👀 Première séance pour coach Montanier !