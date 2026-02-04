L'OL scandalisé, la LFP avantage l'OM

L'OL affrontera ce mercredi soir Laval en Coupe de France, mais dès samedi Lyon se déplacera à Nantes en Ligue 1. Un calendrier très dur pour une équipe qui joue sur la totalité des tableaux.

Tandis que l'Olympique de Marseille a joué mardi soir, et se déplacera à Paris dimanche soir, l'Olympique Lyonnais reçoit Laval ce mercredi et jouera à Nantes samedi. Une différence de traitement qui ne fait absolument pas le bonheur de Paulo Fonseca. Ce dernier estime que la Ligue de Football Professionnel pouvait fixer le match Nantes-OL dimanche, histoire de laisser un peu de temps aux joueurs lyonnais pour récupérer. Revenu dans la course au podium, et à la très importante Ligue des champions, le club de Michele Kang a un gros calendrier, puisque Lyon est toujours qualifié en Europa League. Alors, Paul Fonseca n'a pas hésité à dire sa façon de penser suite à cette décision qui fait le jeu de l'OM, concurrent de l'OL en Ligue 1

L'OL enchaîne les matchs tous les trois jours

Alors, Paulo Fonseca a mis les pieds dans le plat sur ce calendrier qu'il estime injuste pour l'Olympique Lyonnais. « Nous avons besoin de faire tourner car on a joué dimanche contre Lille, on rejoue mercredi, puis samedi à Nantes. C'est difficile de comprendre pourquoi nous ne jouons pas dimanche. Pour moi, ce n'est pas normal. Nous avons des joueurs qui ont joué tous les matches. Nous devons faire attention », a prévenu l'entraîneur portugais de l'OL. Cependant, Paulo Fonseca a été très clair, l'OL ne laissera de côté aucune compétition, et surtout pas la Coupe de France, une épreuve toujours importante dans l'histoire du club rhodanien.

Il est vrai qu'un autre facteur affûte l'appétit de la totalité des clubs encore qualifiés en Coupe de France. C'est bien évidemment l'absence du Paris Saint-Germain, éliminé au tour précédent par le Paris FC. Quitte à avoir une chance supplémentaire d'aller au bout dans cette compétition, l'Olympique Lyonnais espère cependant que la LFP ne viendra pas lui gâcher la vie avec un calendrier que le club estime injuste.