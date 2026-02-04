ICONSPORT_282770_0005
Paulo Fonseca

L'OL scandalisé, la LFP avantage l'OM

OL04 févr. , 8:20
parClaude Dautel
5
L'OL affrontera ce mercredi soir Laval en Coupe de France, mais dès samedi Lyon se déplacera à Nantes en Ligue 1. Un calendrier très dur pour une équipe qui joue sur la totalité des tableaux.
Tandis que l'Olympique de Marseille a joué mardi soir, et se déplacera à Paris dimanche soir, l'Olympique Lyonnais reçoit Laval ce mercredi et jouera à Nantes samedi. Une différence de traitement qui ne fait absolument pas le bonheur de Paulo Fonseca. Ce dernier estime que la Ligue de Football Professionnel pouvait fixer le match Nantes-OL dimanche, histoire de laisser un peu de temps aux joueurs lyonnais pour récupérer. Revenu dans la course au podium, et à la très importante Ligue des champions, le club de Michele Kang a un gros calendrier, puisque Lyon est toujours qualifié en Europa League. Alors, Paul Fonseca n'a pas hésité à dire sa façon de penser suite à cette décision qui fait le jeu de l'OM, concurrent de l'OL en Ligue 1.

L'OL enchaîne les matchs tous les trois jours

Alors, Paulo Fonseca a mis les pieds dans le plat sur ce calendrier qu'il estime injuste pour l'Olympique Lyonnais. « Nous avons besoin de faire tourner car on a joué dimanche contre Lille, on rejoue mercredi, puis samedi à Nantes. C'est difficile de comprendre pourquoi nous ne jouons pas dimanche. Pour moi, ce n'est pas normal. Nous avons des joueurs qui ont joué tous les matches. Nous devons faire attention », a prévenu l'entraîneur portugais de l'OL. Cependant, Paulo Fonseca a été très clair, l'OL ne laissera de côté aucune compétition, et surtout pas la Coupe de France, une épreuve toujours importante dans l'histoire du club rhodanien.
Il est vrai qu'un autre facteur affûte l'appétit de la totalité des clubs encore qualifiés en Coupe de France. C'est bien évidemment l'absence du Paris Saint-Germain, éliminé au tour précédent par le Paris FC. Quitte à avoir une chance supplémentaire d'aller au bout dans cette compétition, l'Olympique Lyonnais espère cependant que la LFP ne viendra pas lui gâcher la vie avec un calendrier que le club estime injuste.
5
Derniers commentaires

PSG : Des demandes « délirantes », Dembélé fait scandale

Si c'est vrai ce que vous écrivez , Dembelé peut partir cet été contre un bon chèque ( sachant qu'il est arrivé au PSG gratuitement et merci pour tout ❤️❤️❤️

PSG : Jérôme Alonzo trahit Lucas Chevalier

Je plaçais beaucoup d'espoir en chavalier après la saison de donnaruma, mais force est de constater que Safonov a gagné le duel alors même qu'il était désavantagé avec la titularisation pendant 4 mois de suite de chevalier

OL : Les Bad Gones dégoûtés

"Tout le monde", tu veux dire les parisiens éliminés au tour précédent?

OM : Greenwood déjà élu « meilleur joueur de Ligue 1 »

Sans son casier judiciaire il serait dans un club anglais, c'est une anomalie qu'il soit à l'OM mais tant mieux pour le club qui en profite, il est très fort dans cet effectif

OL : Il quitte Lyon et met l'Espagne à ses pieds

Il met l'Espagne à ses pieds qui ne marquent toujours pas cela dit. 3 matchs, 0 but.

Ligue 1

CalendrierRésultats
ÉquipePtsJVNDBPBC+/-
1
Paris Saint Germain
48201532431627
2
Lens
46201514341618
3
O. Marseille
39201235462224
4
O. Lyonnais
39201235332013
5
LOSC Lille
3220102834304
6
Rennes
31208753031-1
7
Strasbourg
302093833258
8
Toulouse
302086631238
9
Lorient
28207762731-4
10
Monaco
27208393233-1
11
Angers SCO
26207582125-4
12
Brest
23206592633-7
13
Nice
222064102738-11
14
Paris
21205692634-8
15
Le Havre
20204881625-9
16
Nantes
142035121936-17
17
Auxerre
132034131429-15
18
Metz
122033142146-25

